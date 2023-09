Oroscopo Paolo Fox domani 4 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi non ti converrebbe fare tanti progetti perché alla fine le cose ti andranno diversamente, anche se non andranno male, solo in modo diverso. Anche se stai bene, però, il tuo partner, un figlio o uno dei tuoi principali cari avranno problemi e avranno bisogno di aiuto. Una giornata un po’ difficile.

Vergine

L’influsso del Sole vi aiuterà ad avere oggi una giornata favorevole in cui potrete fare ciò che più desiderate e godervi un po’ di tranquillità, sia da soli che con i vostri cari. Non sai come stare senza lavoro o senza fare cose, ma oggi puoi fare solo quelle cose che veramente vuoi e che ti motivano.

Bilancia

Oggi ti aspetta una giornata un po’ impegnativa, molto diversa da come avresti voluto, anche se questo non significa che andrà male, ma potresti trovare qualche problema imprevisto nell’ambiente familiare o qualche dolorosa delusione con qualcuno. dei tuoi cari, dei tuoi cari C’è una fase del passato che finisce.

Scorpione

La tua personalità appassionata a volte ti porta a finire in grossi guai o in processi autodistruttivi e oggi ti succederà qualcosa del genere. Esternamente non ti accadrà nulla di brutto, ma dentro sarai assalito da emozioni negative o da un grande sentimento di tristezza. Non preoccuparti, è solo una cosa temporanea.