Oroscopo Paolo Fox domani 5 aprile 2023: assurde previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Nonostante in questo momento tu goda delle migliori influenze planetarie, è molto probabile che oggi ti sia difficile incanalare bene le tue energie e mostrare un’attività appassionata in qualche percorso, o qualche obiettivo, che non ne vale davvero la pena. Allo stesso modo, ti mostrerai facilmente arrabbiato e collerico. Dovresti rilassarti. La pace regna di nuovo nella tua vita. I bordi grezzi sentimentali sono ammorbiditi. Affronterai, senza paura, la verità, poiché questo sarà il tuo miglior alleato. Accetterai le persone così come sono, con i loro difetti e le loro virtù. Ammetterai coraggiosamente le tue colpe e cambierai tutto nella tua vita che ti fa male o che non ti si addice più.

PAROLA SACRA: cambiamento

NUMERI FORTUNATI: 40, 12, 18

Toro

In molti momenti della giornata tenderai a pensare più con le tue emozioni e pulsioni che con la tua testa e il lato razionale, e allo stesso tempo sarai più instabile o confuso del solito, soprattutto nella prima parte della giornata, anche se già nel pomeriggio o verso la fine della giornata vedrai tutto molto più chiaro e stabile. Non continuare a insistere con quella persona che non vuole seguire i consigli. Lasciagli libero il modo di imparare da solo, poiché questo è un suo diritto. Convinciti che ogni cambiamento è necessario per il tuo sviluppo intellettuale e spirituale. Non ristagnare, rallegrati e vai alla ricerca di nuove opportunità di progresso, Toro.

PAROLA SACRA: cambiamento

NUMERI FORTUNATI: 40, 12, 18

Gemelli

Oggi vivrai uno di quei giorni in cui tutto sembra andare al contrario e ad ogni passo sorgono problemi o inciampi, ma fortunatamente sarebbe qualcosa di completamente temporaneo e in gran parte causato dalle tue stesse tensioni e stress emotivo. È una giornata molto densa, ma in cui non ti succederà niente di veramente brutto. Metti il ​​tuo granello di sabbia per contribuire all’unione familiare. Non perdere i contatti con i tuoi cari. Nei tuoi piani includi tutta la tua famiglia per quanto possibile. Impegnati a dare l’esempio, organizzando piccoli incontri in cui tutti possono condividere ed esprimere i propri sentimenti con rispetto e amore.

PAROLA SACRA: cambiamento

NUMERI FORTUNATI: 40, 12, 18

Cancro

Non lasciare che il lato oscuro della tua personalità prenda il sopravvento e ti annulli o rivolga le tue energie contro te stesso. Oggi la Luna è in un cattivo stato cosmico, quindi dovresti fare tutto il possibile per guidarti con la testa e non ascoltare così tanto sentimenti ed emozioni. Alla fine sarà come una giornata un po’ sterile. Proponiti per rendere ogni giorno unico, speciale, diverso. Realizza ciò che desideri così tanto. Il tuo dovere nella vita è essere felice. Scopri in ogni momento, in ogni dettaglio della tua vita, quel fascino speciale che un essere vivente racchiude. Ascoltare, osservare, toccare, respirare con tutti i sensi, ecco a cosa serve la vita.