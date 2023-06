Oroscopo Paolo Fox domani 5 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

I legami di coppia si stanno avvicinando in questi giorni ed entrambi avete molto del resto del mondo per essere felici. Inizi a sentire che il tuo è vero amore, molto più del sesso. Non tacere oggi sulle cose che hai da dire a una persona che lavora con te e che si sta prendendo delle libertà che nessuno gli ha concesso. Se continui a lasciarlo fare, controllerà il tuo spazio. Un rapporto di amicizia viene messo a dura prova perché c’è una grande differenza nei tassi di crescita dell’uno e dell’altro. La soluzione è il dialogo, la comunicazione e non i rimproveri.

Non creare problemi dove non ce ne sono, soprattutto nel rapporto con la famiglia. Gli attriti sono normali, e non è conveniente dare loro la categoria del problema, perché non ce l’hanno. Non perdere tempo cercando di convincere gli altri a cambiare idea per sostenerti immediatamente. Se continui a lavorare sodo sui tuoi progetti, alla fine saranno loro a venire da te. Incontrare altre persone è un modo sicuro per imparare, ma comporta anche il rischio di imbattersi in cose che non ti piacciono. È il prezzo che devi pagare.

Gemelli

Proiettare le cose insieme è un ottimo modo per armonizzare il rapporto di coppia, che negli ultimi tempi è stato un po’ debole. Ad esempio, pianifica le vacanze. I tuoi propositi di sfruttare più tempo possibile durante la giornata vanno a rotoli a causa di impegni che non potrai evitare. Si avvicinano giornate impegnative e tanti guadagni, ma la reputazione che hai costruito con tanta fatica tra i tuoi amici è in pericolo, a causa di uno scivolone che potresti commettere di notte. Controlla il consumo di alcol.

Cancro

È nel vostro interesse rispettare i tempi del vostro partner, il ritmo che volete imporre nel campo degli impegni è molto più grande di quanto possa accettare la persona che amate. In questi giorni godi di un alto potere creativo e avanzerai molto se il tuo percorso è quello della creazione artistica o letteraria. Nel campo dell’amicizia compaiono nuove opzioni. Oggi hai un’opportunità imbattibile per risolvere un certo problema personale con una persona che apprezzi, dalla quale ti sei allontanato ultimamente. Devi sederti e parlare.