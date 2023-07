Oroscopo Paolo Fox domani 5 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Intorno a te sorgono iniziative molto interessanti, è conveniente che tu salga sul carrozzone e aggiunga i tuoi sforzi a una di esse. Non dovresti stare in disparte. Arriva la notizia di una persona che da tempo si è allontanata da te in un modo che non ti è piaciuto affatto. Dimentica i rancori, ma non ricadere nello stesso errore. I tuoi recenti impegni di lavoro influenzeranno la tua vita personale molto più di quanto immaginassi. La tua famiglia potrebbe iniziare a lamentarsi.

Capricorno

Appaiono nuovi contatti di lavoro che possono portarti molte opportunità di affari al di fuori del tuo quadro abituale. Sarà un piccolo rischio, ma ne vale la pena. Il tuo desiderio di rapidi progressi può portarti su percorsi sconsigliati. Vai sul sicuro, anche se è più lento di quanto avevi programmato. La tua fiducia in te stesso fa sì che gli altri ti vedano con occhi migliori. Se rafforzi il tuo autocontrollo, sarai anche in grado di controllare le situazioni in cui ti muovi.

Acquario

Dovrai fare uno sforzo per riconoscere le opportunità che ti si presentano, perché arriveranno mascherate dietro questioni apparentemente poco importanti. L’influenza di una persona nel tuo ambiente di lavoro cambia alcune delle tue preferenze quando si tratta del tuo tempo libero. Il divertimento ti sta aspettando. Inizia una fase in cui il tempo libero sarà una delle tue principali priorità, anche al di sopra di alcune responsabilità. Prova a combinare le due aree.

Pesci

Nuove sensazioni ed esperienze in campo affettivo fanno si che la vostra vita sentimentale stia sull’orlo del baratro. I cambiamenti possono essere molto utili. Non lasciarti distrarre ora da questioni non importanti, anche se colpiscono. Devi seguire rigorosamente il percorso che ti sei prefissato per raggiungere i tuoi obiettivi. Nel pomeriggio, sarai sorpreso dal modo in cui gli altri reagiscono alle tue proposte. Forse non hai scelto il modo migliore per spiegare le cose, c’è un errore di comunicazione.