Oroscopo Paolo Fox domani 5 marzo 2023: gli astri imperdibili Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo Ariete

Prendi le cose facilmente. Esagerare una situazione insignificante è segno che stai cercando attenzione. Qualcosa dentro di te ti dà fastidio e non sai come tirarlo fuori, esprimerlo. Sei arrabbiato con te stesso e cerchi di trovare una via di fuga, una via d’uscita. Non devi essere perfetto, perdonati e dedicati a prenderti cura di te stesso con tanto amore.

PAROLA SACRA: calma

NUMERI FORTUNATI: 20, 45, 3

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo Toro

Di solito ti piace la routine, ma ora tutto ti invita a rompere con essa, a fare qualcosa di diverso. D’altra parte, vuoi essere nella tua zona tranquilla. Se non vuoi uscire, la tua mente può scappare attraverso un buon libro, un film. Un breve viaggio può ampliare i tuoi orizzonti e portare molto divertimento e rinnovamento nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo Gemelli

Le differenze sorgono tra i membri della famiglia. Non credere a tutto ciò che viene detto e commentato, cerca la verità prima di trarre conclusioni. Sei coinvolto in attività con i giovani o legate ai bambini. Ti senti molto protettivo e difendi intensamente tutti quelli che ami. Ricorda di lasciare spazio per svilupparsi e crescere.

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo Cancro

I tuoi sentimenti e le tue emozioni si intensificano. Qualsiasi parola, musica o oggetto può risvegliare in te ricordi del passato. È bello sentirsi sognanti e malinconici, ma fai attenzione ai ricordi tristi e negativi. Usali come esperienze vissute, che ti hanno reso più saggio e maturo. Il tuo controllo su qualcosa che condividi con il tuo partner può essere controverso.