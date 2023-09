Oroscopo Paolo Fox domani 5 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi i pianeti effettueranno transiti un po’ più favorevoli e di conseguenza la settimana avrà per voi un inizio migliore. Le tue energie vitali e intellettuali saranno incanalate in modo più armonioso, positivo o costruttivo. Sarà una bella giornata per te se fai un po’ di te stesso. Sforzi che danno i loro frutti.

Toro

I pianeti formeranno aspetti più favorevoli e di conseguenza la settimana inizierà per voi con il piede giusto, ma non dovete spazientirvi, l’influsso di Marte vi darà la tendenza ad essere troppo veementi, ad agire più con passione e slancio che con la volontà, il lato razionale, ma avrai una giornata fruttuosa.

Gemelli

Fortuna o opportunità in questioni legate al denaro. È un buon momento per fare affari, investire o ricevere denaro su cui non avevi contato. Oggi le tue grandi doti intellettuali si concentreranno su questioni materiali e sarà una giornata molto buona se ti dedicherai ad attività commerciali.

Cancro

Sarà una giornata molto propizia per i viaggi, siano essi fisici o se li fai con la mente. I pianeti saranno meglio disposti e vi sentirete più sereni e ricettivi verso le persone che vi circondano. Favorevole all’ispirazione e all’intuizione e a tutti i lavori e le attività legate alla sensibilità.