Oroscopo Paolo Fox domani 6 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi ti verrà presentata una situazione confusa in campo economico. Il consiglio è di sapersi fermare per tempo se non si riescono a schiarire i punti più bui. Sarà una buona giornata per recuperare un progetto personale dimenticato o messo alle strette da mesi per mancanza di tempo. Dovresti camminare e respirare aria fresca. Usa il tuo senso di giustizia e abbi fiducia in esso fino alla fine, non lasciarti trasportare da pressioni specifiche ed esterne che ti spingono ad agire contro i tuoi principi.

Quando pensi di cambiare la tua vita, lo fai sempre in termini di tutto o niente. Prova a iniziare in piccolo, con risultati modesti ma costanti. Esci oggi con i tuoi amici o con la tua famiglia per trascorrere la giornata fuori. Un pasto o una giornata in un luogo divertente aiuterà i tuoi cari a sentirsi più vicini a te. Le tue spalle dovranno sopportare gran parte della responsabilità del lavoro di gruppo, senza che ciò si rifletta in ciò che carichi. Protesta.

Bilancia

C’è una persona intorno a te che sembra più un nemico che un amico per il modo in cui si comporta. Cerca di scoprire i motivi che lo spingono a comportarsi così. Il perdono è una buona medicina per l’anima. Non lasciarti trasportare oggi dai rancori se qualcuno si rivolge a te per fare pace. Ti sentirai molto meglio. Nonostante le insicurezze che ti assalgono quando si tratta della tua vita sentimentale, la strada che hai intrapreso è quella giusta. Ci saranno sempre alti e bassi.

Scorpione

Le spese stanno sbilanciando il tuo budget, senza rendertene conto. Fai attenzione agli acquisti, perché sebbene siano essenziali, ti portano a un consumo pericoloso. Le cose non sono andate come ti aspettavi in ​​campo sentimentale e non sembra che oggi miglioreranno. Dedicati all’esercizio e ordina le tue idee. Sarai in grado di trasformare situazioni difficili in opportunità a tuo favore con pochissimo sforzo. Si presentano serie possibilità per aumentare il tuo business.