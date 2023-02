Oroscopo Paolo Fox domani 6 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 6 febbraio Ariete

Se il tuo partner appartiene a una delle case dell’elemento Fuoco, i rapporti con lei saranno burrascosi durante il giorno, ma appassionati di notte. Quello che percepisci come successo professionale potrebbe trasformarsi in un fallimento personale. Cerca di dedicare più tempo alla sfera della tua vita privata. A volte, parlare troppo o, meglio, parlare tanto per parlare, non favorisce il rapporto con il proprio partner. Piuttosto lo complica. I silenzi, i gesti o le carezze sono sempre più espressivi.

Oroscopo Paolo Fox 6 febbraio Toro

Se stai aspettando che la persona che ami faccia il primo passo, è possibile che ti dia di nuovo l’uva senza risultati. Oggi è un buon giorno per prendere l’iniziativa, ma sii discreto. Non invadere spazi di lavoro che non ti appartengono, anche se lo fai con buone intenzioni. Oggi puoi creare qualche malinteso in questo senso, che ti porterà più di un mal di testa. Stai molto attento alle cose che chiedi agli altri, perché questo livello di richiesta deve essere soddisfatto anche da te e in questi giorni le tue forze possono venir meno.

Oroscopo Paolo Fox 6 febbraio Gemelli

Il tuo istinto è il tuo miglior alleato, ascoltalo oggi sia in ambito professionale che sentimentale. Sarà una buona giornata per le scommesse, anche se con il gioco d’azzardo bisogna sempre stare attenti. Ci sono alcune pratiche burocratiche che hai in sospeso e che stai rimandando per pura negligenza. Fai un buco nel tuo programma oggi e prenditi cura di questi problemi, perché in seguito ti sentirai molto meglio. Cerca di fermare oggi quella persona che ti prende in giro o ti prende in giro facendoti ridicolo davanti agli altri. Potrei smettere di parlarti per un po’, ma ne vale la pena.

Oroscopo Paolo Fox 6 febbraio Cancro

Oggi è un buon giorno per correre dei rischi in campo economico. Potresti trovarti con un’opportunità che, senza investire più di quanto ti puoi permettere, otterrai un profitto. In campo professionistico si avvicinano tempi di forte competizione e non sempre la disputa si svolgerà con fair play. Oggi avrete il primo assaggio di questa tendenza. Di questi tempi dovreste dormire almeno otto ore al giorno e, se possibile, anche di più. Consumi troppa energia e devi recuperarla per restare a galla.