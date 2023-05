Oroscopo Paolo Fox domani 7 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Stai attraversando un ottimo periodo e le stelle ti accompagneranno in qualunque cosa tu intraprenda. Tuttavia, dovrai prenderti cura della tua salute, perché è l’unica cosa che può fermarti. Dovrai scegliere tra due persone molto vicine a te quando si tratta di favorire l’una o l’altra. La scelta sarà difficile, la cosa migliore è tirare a sorte e la prossima volta bilanciare la bilancia. La tua autostima riceverà un forte impatto quando ascolterai alcune parole pronunciate da uno dei tuoi migliori amici. Cerca di relativizzare le opinioni degli altri e concentrati sulle tue.

Toro

Devi cambiare alcune delle abitudini e dei comportamenti che stanno seriamente danneggiando la tua salute, o ti troverai di fronte a grossi problemi. Non lasciarlo per dopo. Una persona che si vanta di sapere tutto ti mostrerà fin dove arriva la sua vera ignoranza. Cogli l’occasione per metterlo al suo posto, ma non fare legna da ardere dall’albero caduto. Girare intorno alle cose può farli girare la testa, o peggio ancora, che quello che finisce con le vertigini sei tu stesso. Analizza attentamente i problemi, ma non perderti in deviazioni.

Gemelli

Nella tua famiglia tengono molto conto delle tue opinioni e questo suppone una responsabilità nei tuoi confronti di cui non sei consapevole. Fai attenzione a quello che dici senza pensare. La facilità con cui svolgi il tuo lavoro è un segno che ti stai riprendendo da una recente battuta d’arresto professionale che non ti è piaciuta. Tutto ricomincia. A volte ciò che vuoi esprimere non è ben compreso, principalmente perché non vai al punto dall’inizio. Bisogna avere le idee chiare ed esporle subito.

Cancro

Questo sarà un giorno molto speciale se lo trascorrerai in compagnia del tuo partner, la persona che ami di più. Ti ci vorrà molto tempo per dimenticare quello che ti succede oggi. Un amico o una persona a te vicina ti ignora di proposito per vendicarsi di quello che considera un disprezzo da parte tua. Cerca di chiarire le cose, ma non abbatterti. Prima affronti una situazione scomoda ma inevitabile, prima ti libererai del peso che ti porti dietro da giorni. Alla fine non sarà così difficile come ti aspettavi.