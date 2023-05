Oroscopo Paolo Fox domani 7 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

L’amore non è una delle tue priorità in questo momento, ma nella tua vita apparirà una persona che ti farà cambiare idea. Gli eventi supereranno le tue previsioni. Se finalmente hai un obiettivo chiaro, prepara il terreno per una riunione del fine settimana. Presto avrai una buona opportunità per tentare la fortuna. Hai pochissimo tempo per prepararti a una questione importante, forse una riunione o un progetto. Dovrai fare molti sforzi e persino rubare ore di sonno. Verrà bene.

Vergine

Agli ostacoli che hai già quando si tratta di ottenere il favore della persona che ami, si aggiunge lo sgambetto di qualcuno che si definisce tuo amico e non lo è. Non cercare di giustificare i tuoi errori sul lavoro con strane scuse, la cosa più normale è sbagliare e ammetterlo è l’atteggiamento più sensato. Possibilità di un piccolo incidente senza danni. Più grigia vedi una situazione, sarà quando improvvisamente si chiarirà. Ti mancano dati che non conosci e arriveranno dalla mano di una persona da cui non te lo saresti mai aspettato.

Bilancia

I tuoi pensieri sono in un luogo molto distante e hai difficoltà a concentrarti su ciò che stai facendo e riesci a malapena a prestare attenzione a ciò che sta accadendo intorno a te. Non badare a spese quando si tratta di sicurezza, soprattutto quando si tratta dell’auto. Risparmiare qualche euro ora può costarti molto in seguito. Ora ti senti con molta energia, ma sarebbe molto intelligente non spenderla tutta in una volta. Prova a dosarli, perché ti aspetta una giornata molto complicata e ti serviranno.

Scorpione

Le discussioni sono utili solo quando si è disposti ad ascoltare gli altri e a riconoscere, se è così, che le opinioni degli altri hanno più valore delle proprie. Prendi nota. Fate molta attenzione a proposte apparentemente innocenti in campo economico, perché possono contenere sorprese molto spiacevoli che arriveranno nel corso dei mesi. In termini generali, la tua salute sta andando alla grande, ma devi occuparti un po’ di più delle cose legate all’apparato digerente, i problemi possono derivare da lì.