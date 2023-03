Oroscopo Paolo Fox domani 7 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Se guardi da vicino la tua situazione, vedrai che la maggior parte dei tuoi presunti problemi non ti appartengono. Cancella la foschia che oscura la tua mente per pensare obiettivamente. Inizia proprio in questo momento a liberarti da preoccupazioni inutili.

Toro

Oggi vi consiglio di stare molto attenti nelle questioni di denaro perché ora i vostri piedi non sono a terra. Se hai intenzione di occuparti della tua contabilità o amministrazione, dovresti prestare particolare attenzione ai numeri perché hai la tendenza alla distrazione.

Gemelli

Anche se le prospettive sono un po’ incerte, gestisciti con coerenza. Non scoraggiarti così facilmente quando incontri un ostacolo sulla tua strada. Diventa consapevole del tuo atteggiamento e di tutto ciò che dici. Cerca la luce e esci dall’ombra.

Cancro

Il tuo desiderio di aiutare gli altri si espanderà oggi. Ma dovrai imparare a identificare chi ha davvero bisogno della tua attenzione e chi cerca solo di approfittare della tua buona volontà. Non cadere nell’errore di dimenticare te stesso.

Leone

Alcune persone si definiscono amiche, ma in verità non hanno fatto abbastanza meriti per guadagnarsi il titolo. Il lupo si è travestito da agnello ed è rimasto al tuo fianco per qualche tempo ingannandoti, devi stare attento a smascherarlo.

Vergine

Alza la voce e non lasciarti ignorare o trascurare la tua autorità. Ora spetta a te mostrare coerenza tra ciò che dici e ciò che fai in modo che ti rispettino. State lontani dagli esseri che diffondono false voci su di voi.

Bilancia

Se vuoi evolvere, non cercare di abbellire con la menzogna la realtà che devi accettare. Ti meriti il meglio, ma a volte insisti a rimanere impigliato e cercare il problema. Liberati e proponi da oggi, goditi il meglio che la vita ti offre.

Scorpione

In materia di finanza o affari è tempo di affrontare le cose per esporre qualsiasi “trappola” che possa apparire. Se sei abbastanza astuto, supererai qualsiasi inganno o tradimento. Lascia che la verità illumini il lato oscuro della tua vita.

Sagittario

Smetti di cercare complicazioni nelle questioni sentimentali. Stai lontano dai triangoli amorosi in quanto non lasciano nulla di positivo. Stabilisci nuove relazioni con persone con cui puoi parlare di tutti gli argomenti e non devi nascondere la tua vera essenza

Capricorno

Scoprirai informazioni segrete o riservate relative al tuo lavoro, ma per ora dovresti essere discreto e non dire a nessuno quello che sai. Prenderti cura della tua salute fisica, mentale ed emotiva sarà il tuo obbligo o la tua priorità in questo momento.

Acquario

In amore vi troverete ad un bivio e appariranno alcune tentazioni che non vi si addicono. Se non vuoi mettere a repentaglio una relazione genuina, non imbrogliare o mentire. Cerca la risposta ascoltando solo ciò che il tuo cuore detta.

Pesci

Preferirete rimanere a casa senza che nessuno vi dia fastidio per riposare dopo un periodo pieno di emozioni. Fai attenzione quando parli con i tuoi parenti perché potresti generare involontariamente alcuni intrecci. Evita di fare la vittima.