Oroscopo Paolo Fox domani 8 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Lasciati trasportare dall’intuito, ti guiderà sulla retta via quando ti ritroverai più smarrito e non avrai elementi oggettivi che ti tireranno fuori dai guai. In amore, possibilità. Non abbandonare il lavoro di gruppo, nonostante l’occasionale brutta esperienza. Hai bisogno del supporto degli altri per realizzare i tuoi progetti, tu da solo non puoi coprire tutto. Il posto di lavoro invade sempre più il tuo spazio privato e rischia di crearti seri problemi. Devi affrontare il problema e prendere decisioni radicali.

Vergine

L’invidia è raramente salutare. Evita di frequentare persone che fanno della loro vita una competizione per superare gli altri negli aspetti materiali. Cerca la franchezza. Ultimamente sei molto attratto dalle sfide, sei capace di metterti in più di un guaio con l’unico obiettivo di dimostrare di essere capace di affrontare sfide che gli altri rifiutano. Grande cura. Non hai altra scelta che andare da un professionista per risolvere problemi che vanno oltre la tua conoscenza. Se insisti a ripararlo da solo, lo rovinerai ancora di più.

Bilancia

Pensa a cose positive, è una buona formula per liberarti della sfortuna che sembra inseguirti. Presto le cose inizieranno ad andare meglio per te, non preoccuparti troppo. Non lasciare che le opinioni degli altri influenzino il tuo ottimismo, non importa quanto oscuri gli altri dipingano le cose, mantieni la tua fiducia e vedrai quanto hai ragione. È il momento di scommettere su te stesso. Impari molto ogni giorno dal tuo partner, è per te una fonte di ispirazione che nasce dall’amore. Tuttavia, non lasciarti influenzare troppo, devi mantenere la tua personalità.

Scorpione

Non puoi aspettare che le opportunità bussino alla tua porta, devi cercarle attivamente. In questi giorni avrai ottime aspettative. Ci sono buone opportunità per fare un viaggio o pianificarlo a medio termine. Questo creerà ottime aspettative in te e migliorerà notevolmente il tuo umore. Sarà molto difficile per te controllare le tue emozioni. Non importa quanto duramente lavori il tuo cervello, il tuo cuore non può smettere di battere forte. Lasciati andare e goditi ciò che ti sta accadendo.