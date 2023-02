Oroscopo Paolo Fox domani 9 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Riprendi i tuoi sogni legati all’espansione, alla tua crescita intellettuale e a tutto ciò che espande i tuoi confini. Non tutto ruota intorno ai dolori, all’amore, al passato. Se vuoi andare avanti sei l’unico che lo impedisce. Connettiti con il tuo desiderio di felicità e costruiscilo.

Toro

Non sarà facile questa settimana, ma non è nemmeno un calvario. La chiave è riconoscere sinceramente i tuoi desideri più profondi, anche quelli che consideri tabù o sbagliati. Ricorda che riconciliare è creare ponti e questa settimana puoi crearli tra il tuo partner e il tuo futuro.

Gemelli

Tutta la tua attenzione sarà focalizzata su ciò che vuoi, devi stare attento a non vedere gli altri come nemici. Non tutti sono contro di te. Guida i tuoi sogni cambiando il modo in cui guardi le cose, metti da parte la pigrizia e agisci solo a favore dei tuoi obiettivi.

Cancro

È una settimana eccellente per attivare routine di bellezza e benessere, connettersi con il tuo corpo fisico e con ciò di cui hai bisogno per sentirti sicuro e felice. Accendi il tuo desiderio, fai ciò che ami e coltiva i tuoi buoni pensieri per cambiare la tua mentalità.

Leone

Ottima settimana per essere sinceri e aprire la strada estesa ai desideri del tuo cuore, senza razionalizzare così tanto sarai in grado di notare tutti i segni e la brusca chiarezza della settimana passata e accettare le verità di cui hai bisogno per superare le paure. Connettiti con te stesso.

Vergine

Un desiderio di profonda stabilità invaderà il tuo cuore e muoverà cielo, mare e terra per far accadere le cose. Lascia che la tua forza vulcanica esploda e muoviti verso ciò che vuoi. Ricorda che non è solo un percorso, ce ne sono diversi e in tutto puoi avere una compagnia diversa.

Bilancia

Questa settimana sentirai un profondo desiderio di distrarti, di prendere la vita più alla leggera e devi farlo. Ricorda che non è necessario soffrire per perseverare. Imparare a gestire la nostra energia fa anche parte di una buona vita. Diventa consapevole delle opportunità.

Scorpione

Questa è la settimana in cui dovresti decidere di puntare a tutto. Senza limitazioni, salta semplicemente in piscina e confida che tutto ciò di cui hai bisogno apparirà da te stesso e dagli altri. Devi scegliere di costruire i tuoi sogni senza paura del successo. Sii coraggioso e riconosci te stesso.

Sagittario

Recuperi la forza che avevi perso. E ti renderai conto questa settimana che quel tempo di tranquillità o debolezza pagherà. Ora che hai visto il passato e chi sei stato e cosa vive ancora in te, puoi scegliere più facilmente e seminare a lungo termine.

Capricorno

Settimana chiave perché riceverai informazioni che ti aiuteranno ad allineare i tuoi piani e riprendere determinati desideri che avevi lasciato in passato. È conveniente mettere le tue possibilità attuali considerando il tuo ambiente e sfruttare le connessioni. È astuto.

Acquario

Le pause fortunate non erano ancora finite, avrai buone notizie, ma se sei molto esigente e ti comporti come un bambino capriccioso potresti perdere riconoscimenti e opportunità solo a causa della lamentela. Prendi ciò che è disponibile e costruisci il tuo futuro con esso.

Pesci

Settimana di accordi di chiusura e trattative importanti. Sono stati siglati accordi che dureranno a lungo. Stai raccogliendo, riconosci il percorso che hai percorso per arrivare dove sei e tutto ciò che hai imparato lungo la strada. È tempo di consolidarsi e crescere.