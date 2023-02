Oroscopo Paolo Fox domani 9 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio Leone

Sarà uno dei migliori segni per oggi, favorevole e ispirato per il tuo lavoro o affari finanziari, e sarà anche un grande giorno nella tua vita intima o semplicemente ti sentirai benissimo, anche se non hai un motivo specifico per questo. Metterai il tuo cuore nei tuoi affari di lavoro per non fare del male a nessuno.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio Vergine

Oggi la Luna passerà nel vostro segno e quindi dovete stare attenti perché potrebbe aumentare la vostra tendenza all’instabilità emotiva, ad avere forti sbalzi d’umore, soprattutto nel pomeriggio. Sarà una giornata di intensi alti e bassi per te, che in molti casi non corrisponderanno alla realtà di ciò che sta accadendo.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio Bilancia

Fortuna o opportunità in questioni legate al denaro, anche oggi avrai un intuito maggiore di altre volte per questo genere di cose. È un ottimo giorno se devi chiudere un’attività o se hai un lavoro commerciale o legato alle vendite. Avrai anche un aiuto prezioso in queste questioni.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio Scorpione

È vero che ultimamente stai attraversando una serie abbastanza positiva e le cose di solito ti vanno bene, ma oggi devi stare molto attento a qualsiasi inganno, tradimento o truffa in ambito lavorativo o legato al denaro. Oggi il destino ti minaccia con una brocca di acqua fredda, ma se stai attento, potrebbe non accadere.