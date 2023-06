Oroscopo Paolo Fox domani 9 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Non essere così rigido nel tuo comportamento, lascia un po’ di spazio al divertimento. A volte conviene modificare i piani, per quanto studiati, perché risultino migliori. Sei nella condizione di prendere decisioni importanti dopo aver chiarito tutti i dubbi che avevi sul futuro. Adesso è il momento di intraprendere la strada più opportuna. La fine di una strada molto difficile che avete percorso negli ultimi tempi è vicina. È tempo di raccogliere i risultati e imparare dalle esperienze. La pace ti aspetta ora.

Toro

Sebbene il tuo ritmo di vita non ti lasci spazio per quasi nulla, la salute dovrebbe essere in cima alle tue priorità, specialmente in questi giorni in cui il tuo corpo è debole. Non perdete la speranza in campo sentimentale, presto avrete una nuova opportunità per trovare una persona che riempia il vuoto che il vostro cuore soffre. Apparirà all’improvviso. Sei particolarmente irritabile in questi giorni e ti sarà difficile evitare lo strano litigio con chi ti circonda. Guarda che non paghino il giusto per i peccatori.

Gemelli

Esprimere direttamente le tue opinioni è una risorsa che devi imparare a usare, non puoi sempre affrontarla. A casa si accumulano problemi che devi risolvere. Il tuo senso dell’intuizione è notevolmente migliorato, ti condurrà sulle strade giuste nonostante l’oscurità in cui ti muovi. L’unica cosa che non puoi fare è stare fermo. Sebbene tu abbia molta energia anche da sprecare, cerca di usare la tua forza in progetti che possono servire come supporto in futuro, ti servirà in seguito ciò che semini ora.

Cancro

Cerchi di espandere il tuo campo intellettuale e questo ti porta quasi senza rendertene conto a passare molte ore a leggere e imparare cose nuove. Puoi andare molto lontano con il pensiero. La tua immaginazione è un tesoro che non dovresti trascurare, ma a volte trabocca e ti mette in situazioni complicate. Frenare gli impulsi che potrebbero essere considerati infantili. Cambia la tua fortuna nell’aspetto economico e si può dire che i giorni magri sono proprio dietro l’angolo. È giunto il momento di stringere la cinghia.