Oroscopo Paolo Fox domani 9 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Che sia in amore, in amicizia o al lavoro, oggi dovresti scommettere sull’ignoto. Lasciati guidare dalla brezza marina e imbarcati verso una meta sconosciuta. Rinnova i tuoi contatti, scopri nuovi orizzonti. Parti dalle sorprese alle scoperte, goditi la tua gioia e quella gioia di vivere che ti caratterizza. I pianeti del giorno ti offrono una giornata sotto il segno del buon umore.

Toro

Non pensare nemmeno di tornare indietro. Sii molto chiaro sul fatto che oggi devi solo andare avanti. Dovresti mostrare la tua determinazione e con il tuo riconosciuto coraggio, affrontare ogni situazione che ti si presenta, perché i risultati tangibili sono molto a portata di mano. Assumi le tue responsabilità e, soprattutto, non aver paura di andare fino in fondo per realizzare ciò che desideri. Ma, naturalmente, devi essere disposto a farlo.

Gemelli

Oggi vi sentirete come se foste presi tra le fortissime esigenze creative del momento, in cui siete effettivamente alla piena ricerca della vostra autenticità, e il desiderio di piacere e sedurre che accompagna sempre i membri del vostro segno. Ecco perché potresti chiederti come risolverai queste dissonanze. Magari ponendosi la semplice domanda del perché bisogna sentirsi così apprezzati.

Cancro

Oggi ti sentirai la persona più amorevole del mondo. I momenti che condividerai con i tuoi cari durante questa giornata saranno di grande intensità affettiva e le tue emozioni emergeranno un po ‘di più ogni secondo che trascorrerai tra le braccia del tuo partner o della tua ragazza. Cogli l’attimo perché la congiunzione planetaria ti offre un giorno di tenerezza con la T maiuscola.

Leone

Può darsi che oggi sia un buon giorno in prospettiva. Le tue questioni familiari e professionali non dovrebbero preoccuparti, le cose sembrano fluire facilmente. E poiché gli aspetti della giornata sembrano spingerti a correre un po ‘più di rischi quando ti esprimi, con la pratica di un’espressione artistica o nella tua relazione, ad esempio, non smettere di approfittare di quello spazio di libertà.

Vergine

Oggi un sentimento di nostalgia potrebbe invadere il tuo cuore. La verità è che molti ricordi potrebbero venire a galla. Quella sensazione potrebbe provenire da una canzone, una foto o una persona che hai incrociato per strada, che ti ricorderà il tuo passato. Raccogli questi dettagli senza interpretarli. E non essere triste perché è semplicemente che l’energia planetaria del giorno perseguita un po ‘la tua memoria.

Bilancia

Se sogni di incontrare qualcuno che ti assomiglia, potresti ricevere ottime notizie oggi. Ovviamente non puoi prevedere le cose, ma diciamo solo che ci sono giorni in cui le possibilità di successo sono dalla tua parte, quindi perché aspettare? Non essere cinico. Se questo accade a te, ti chiederai come appare. Ok, lo dirai.

Scorpione

La vostra natura profondamente libera e feroce oggi si ammorbidirà un po’. Invece di precipitarti verso l’ignoto, preferirai stare in un bel letto caldo. Un consiglio, non insistere, stai vicino alle persone che ti amano. I sentimenti di affetto che sai come mantenere con i tuoi cari sono molto importanti per il tuo benessere emotivo. È un giorno che incoraggia il tuo ritorno a te stesso, ma vicino agli altri.

Sagittario

Oggi un forte fascino emanerà da voi. Il tuo potere di seduzione è, per così dire, al suo apice e tenderà ad esprimersi nel contesto della tua attività personale e professionale. Se hai desideri, sogni o semplicemente vuoi crescere, ora è il momento di esprimerlo. Dì solo quello che ti viene in mente e lascia che il tuo fascino faccia il resto.

Capricorno

La corrente elettrica va bene con il tuo partner. Sei sempre stato un buon psicologo e il tuo intuito potrebbe essere abbastanza forte oggi. Pertanto, potresti anticipare un evento o una domanda che il tuo partner vorrà chiederti. Sarai così intuitivo che indovinerai persino il ristorante che è stato in grado di scegliere per portarti a cena. Sarai sorpreso di quanto facilmente puoi leggere la loro mente. Quindi approfitta della situazione.

Acquario

Ognuno di noi vorrebbe sentire sempre di avere il controllo della propria vita. Forse per essere in grado di dire a te stesso che sei stato tu a scegliere questo e che sei arrivato dove sei arrivato grazie a diverse decisioni, che sono state difficili da prendere. Sfortunatamente, questo di solito non è il caso. Qualcosa in te decide da che parte andare, questo è sicuro. Ma quel qualcosa, soprattutto in questo momento, è tutt’altro che cosciente.

Pesci

Oggi sarà molto meglio per voi abbassare la voce. Non dovresti essere troppo te stesso nelle tue azioni e nelle tue parole. Al contrario, dovresti essere più sensibile alle emozioni degli altri, perché le persone saranno particolarmente sensibili. Non dovresti dare un’immagine così impulsiva di te stesso, specialmente se non hai un motivo valido per farlo. Il tuo lato tenero sarà apprezzato molto di più.