Oroscopo Paolo Fox domani 9 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Preoccupazione per la salute o i problemi di uno dei tuoi cari, sicuramente uno dei tuoi genitori o il tuo partner. Fortunatamente, la fortuna è con te in questo momento e la stragrande maggioranza di questi problemi può essere risolta in seguito, anche se questo non ti impedirà di passare una giornata a preoccuparti.

Vergine

Oggi le tue illusioni potrebbero essere troncate o alterate in qualche modo. Hai bisogno di riposare e allo stesso tempo hai illusioni segrete legate a questioni di cuore, ma potresti dover rimandare un po’ entrambe le cose perché oggi dovrai fare attenzione ad altri problemi, che siano familiari o lavorativi.

Bilancia

Un influsso negativo di Plutone vi avverte del rischio di essere coinvolti in un litigio violento con la vostra famiglia o con il vostro partner, e che questo si presenterà improvvisamente e inaspettatamente per un motivo di poca importanza. Cerca di evitarlo perché potrebbe portarti spiacevoli conseguenze nella relazione, stai lontano dai conflitti.

Scorpione

Oggi è davvero una giornata ideale per te per cercare in tutti i modi di allontanarti dai problemi, che questa settimana sono stati molto abbondanti, e cercare di ritrovare la pace con i tuoi cari o in quelle attività che ti aiutano ad alleviare lo stress. . Soprattutto, sarà molto favorevole nel caso in cui tu abbia fatto un viaggio.