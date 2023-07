Oroscopo Paolo Fox domani 9 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Oggi sarai molto concentrato sul denaro e sugli affari materiali, ma non sarà in peggio, anzi il contrario. Avrai buone notizie su alcuni soldi che stavi aspettando o su alcuni affari che potrebbero farti guadagnare molti soldi. La fortuna sarà con te in queste questioni e potrebbe arrivare inaspettatamente.

Capricorno

I pianeti ti favoriscono sempre di più dall’inizio di quest’anno 2023, quindi questo è il momento di muoverti e prendere ogni tipo di iniziativa, devi sfruttare le opportunità e quest’anno ti porterà più di quanto pensi. Il treno della tua vita passa solo una volta ed è ora che sei interessato a dare il massimo.

Acquario

Oggi avrai una giornata molto autoritaria e ti costerà più di altre volte adattarti agli altri o comportarti con flessibilità. In ogni caso, questo non significa che andrà male, in ogni caso potrebbe essere un male per chi ti circonda, ma in un modo o nell’altro oggi farai in modo che le cose vadano come volevi.

Pesci

Una grande gioia ti arriverà inaspettatamente oggi, forse una persona cara che torna nella tua vita o un’ottima notizia su qualcosa che stavi aspettando da molto tempo. Molte volte il destino, dopo una grande difficoltà o preoccupazione, ti ripaga con grande gioia, ed è quello che ti succederà oggi o questo fine settimana.