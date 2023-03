Oroscopo Paolo Fox domani 9 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 9 marzo Sagittario

Il percorso più semplice non è sempre il percorso migliore o quello che ci interessa di più, a volte è il percorso più difficile o doloroso che nasconde i premi più grandi o quello che ci porterà davvero dove vogliamo andare. E se oggi devi scegliere tra due percorsi o alternative, devi tenerlo presente per scegliere il percorso corretto.

Oroscopo Paolo Fox 9 marzo Capricorno

Oggi passerai una buona giornata, favorita dalle stelle, non solo in termini di lavoro ma anche nella vita intima. Il tuo carattere di solito è abbastanza prudente e ti piace andare sul sicuro, ma oggi è nel tuo interesse non pensarci più e prendere decisioni o buttarti nella sabbia e rimarrai piacevolmente sorpreso.

Oroscopo Paolo Fox 9 marzo Acquario

Oggi è molto ingannevole perché apparentemente potrebbe essere piuttosto brutto, forse qualcosa che volevi con tutto il cuore va in pezzi o scopri delle brutte notizie di famiglia. In apparenza accadrà qualcosa di molto brutto, ma alla lunga ti accorgerai che in realtà è stato il contrario, un grande dono del destino.

Oroscopo Paolo Fox 9 marzo Pesci

Ti aspetta una giornata fruttuosa e favorevole, ma sarà anche una giornata di lavoro tranquillo e senza attirare l’attenzione. Sei come una piccola formichina che con il suo lavoro attento e silenzioso va giorno dopo giorno a costruire qualcosa di grande che sarà premiato o valorizzato nel tempo, e così sarà per te, soprattutto, questo giorno.