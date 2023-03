Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 7 al 14 marzo 2023: lo zodiaco per amore, denaro, lavoro e cambiamenti

Ariete

Devi mettere la tua mente sul positivo per fare più soldi e attirare l’abbondanza nella tua vita. Fai l’inventario delle tue risorse e dì “Sono immensamente ricco” perché se gli altri lo hanno raggiunto con molti più svantaggi, puoi anche raggiungerlo.

Toro

Genererai risultati positivi in tutto ciò che inizi oggi. Ti sentirai molto desideroso di iniziare un nuovo progetto di vita. Cancella la frase “Non posso” dalla tua vita perché puoi tranquillamente realizzare qualsiasi cosa tu abbia in mente.

Gemelli

È necessario che non si perda altro tempo e che si tagli “per i sani” con una relazione o un lavoro che ha già completato un ciclo. All’inizio potresti sentirti un po ‘costernato da ciò che ti lasci alle spalle, ma non temere perché c’è una luce molto brillante alla fine della strada.

Cancro

Ora hai bisogno di varietà nelle tue amicizie. Se la tua solita cerchia sociale non può soddisfare i tuoi interessi, spostati verso un nuovo gruppo di amici. Inoltre, vi suggerisco di imparare a promuovere la solidarietà in modo che diventi moneta comune nelle vostre relazioni.

Leone

È giunto il momento per voi di lasciare andare le formalità e proiettare un’immagine completamente nuova nel mondo. Non camminare con ipocrisia, al contrario, dimentica ciò che diranno. In campo professionale assaporerai una grande vittoria che non era nei tuoi piani.

Vergine

Tutto ciò che hai in mente di fare come studi, spostamenti, viaggi avrà il sostegno delle stelle, ma dovrai osare seguire la strada della libertà. È giunto il momento per te di modernizzare i tuoi pensieri e le tue idee, non rimanere bloccato nel tempo!

Bilancia

Questo sarà un giorno eccellente per l’erotismo e il sesso. Una persona apparirà nella tua vita che ti rivelerà un mondo segreto e ti farà assaggiare frutti proibiti e allettanti. Porre fine a tutti i tabù e i pregiudizi che ti impediscono di provare piacere.

Scorpione

Se sei solo, controlla quell’ansia per trovare un partner. Lascia che ciò che la vita ha per te arrivi nel momento che ti si addice meglio e meno te lo aspetti. Se hai una relazione, accetta l’altro così com’è e non cercare di tarpargli le ali.

Sagittario

Potresti avere alcuni dolori e dolori dovuti allo stress, quindi è tempo di rimettersi in forma. Se cambi le tue abitudini alimentari da ora in poi il resto dell’anno diventerà più leggero. Per prenderti cura della tua linea, mangia più verdure, fai un buon pranzo e mangia poco.

Capricorno

Una nuova storia d’amore irromperà nella tua vita e ti farà barcollare sul piano sentimentale. Non prendere decisioni per il momento, vivi ciò che ti corrisponde e ricorda che non ci sono buoni o cattivi nel film della tua vita.

Acquario

Nella tua vita familiare, sorgeranno cambiamenti che all’inizio potrebbero essere in qualche modo sorprendenti. La chiave sarà che imparerai a rispettare i desideri di indipendenza delle persone che ami di più. Farai un grande passo in un progetto abitativo.

Pesci

Ti consiglio di partecipare ad attività che ti lasciano nuovi insegnamenti e dove incroci persone legate a te, ad esempio, puoi seguire un corso o sostenere un’organizzazione sociale. Riceverai una proposta interessante da un parente o da un fratello.