Oroscopo Branko settimanale dal 7 al 14 marzo 2023: lo zodiaco per amore, denaro, lavoro e cambiamenti

Ariete

Ora la tua curiosità e il tuo desiderio di imparare cose nuove sono stimolati, quindi saranno momenti favorevoli per studiare o seguire corsi. Sfrutta le tue capacità oratorie per diffondere le tue idee, ma evita dibattiti infiniti che non portano da nessuna parte.

Toro

Beneficerai di tutto ciò che è operazioni di acquisto o vendita perché avrai una grande velocità mentale per scoprire le migliori opportunità. Condividi i tuoi guadagni con le persone vicine in modo che le onde prospere circolino.

Gemelli

Con la Luna nel tuo segno, la grazia della tua personalità verrà fuori. Farai uso del tuo ingegno e della tua eloquenza facendo aprire molte porte per te. Sarai incoraggiato a svolgere tutto ciò che non hai osato fare negli ultimi tempi.

Cancro

Tutto ciò che riguarda la spiritualità è esaltato in voi e vi sentirete in connessione con il cosmo. Avrai la capacità di imparare di più sulla tua anima e riflettere su questioni trascendentali. Ti sentirai più empatico e avrai il desiderio di aiutare e capire meglio la sofferenza degli altri.

Leone

La tua vita sociale riceverà quella scintilla di energia che ti stimolerà a dirigere i tuoi progetti. Genererai un clima piacevole intorno a te stimolando la compagnia e il divertimento all’interno della tua cerchia di amici. Organizza riunioni ed eventi a cui possono partecipare molte persone.

Vergine

Entrerai in contatto con influencer che potrebbero aiutarti nel tuo lavoro. Definirai una strategia nella tua mente e userai il tuo ingegno per raggiungere i tuoi obiettivi. Finalmente raggiungerai lo status che meriti e sarai tu a dire l’ultima parola.

Bilancia

09/23 – 10/22

Una persona che vive in un’altra regione o parla un’altra lingua ti farà un’offerta interessante. Vi consiglio di uscire alla ricerca di nuove esperienze, anche se dovete spostarvi in altri posti. Espandi le tue conoscenze e preparati a essere più versatile.

Scorpione

Tutto ciò che è investimenti ti si addice ora, ma dovrai consigliarti correttamente prima di firmare documenti che ti impegnano. La vostra eterna irrequietezza nel cercare la verità vi porterà ad affrontare la vostra realtà più profonda. Avrai padronanza su ogni situazione difficile.

Sagittario

È giunto il momento di parlare con il tuo partner di tutte quelle cose che sono in sospeso da molto tempo, perché la comunicazione fluida sarà la chiave per migliorare la relazione. Se sei single e qualcuno ti attrae, mostra interesse dando origine al dialogo.

Capricorno

È tempo di adempiere ai tuoi obblighi sul lavoro e fare un grande sforzo poiché tutti i tuoi sforzi avranno una giusta ricompensa. Per evitare lo stress, migliora la gestione del tempo, avere una sequenza temporale e fare prima le cose più importanti.

Acquario

Cambiamenti molto positivi arriveranno nei vostri legami d’amore e nel rapporto con i vostri figli. Sarà anche un ottimo momento per esprimerti con maggiore facilità e sviluppare i tuoi talenti artistici. Ama te stesso e sii contento ogni giorno, ti meriti il meglio della vita!

Pesci

Le visite dei tuoi fratelli o parenti stretti aumenteranno. Nella convivenza dovrete essere uno in più e collaborare affinché tutto si sviluppi naturalmente e non sorgano troppe contraddizioni tra i diversi membri della vostra famiglia.