Oroscopo Paolo Fox domani 9 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Bisogna saper aspettare, prendere le cose con più calma, essere più riflessivi e lasciarsi dominare dagli impulsi. In questo momento i pianeti formano ottimi aspetti ma affinché le cose vadano come desideri è necessario collaborare con loro e dare il meglio di te. Sarà una giornata molto buona per l’amore.

Toro

Le cose stanno andando un po’ più lentamente di quanto vorresti, ma affinché i tuoi risultati siano consolidati e non solo temporanei, devi avere un po’ di pazienza, ciò che vale davvero di solito non arriva con la velocità di un uragano. Questo è un momento eccellente per te e presto te ne renderai conto.

Gemelli

Oggi nel cielo regneranno ottimi influssi astrali e potrebbe essere per voi una giornata materialmente fruttuosa e personalmente felice, purché facciate qualcosa da parte vostra. Tuttavia, nonostante questa situazione molto positiva, nella seconda parte della giornata non potrete evitare che il vostro umore diventi più instabile o spento.

Cancro

Non soffermarti su piccole cose o risentimenti per offese passate, ora il futuro si apre per te e ti porta una vita nuova, molto più positiva. È tempo di spezzare le catene con un passato che ti ha portato solo sterilità o dolore, ma se ti concentri su di esso potresti lasciare passare il treno della tua vita senza prenderlo.