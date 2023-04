Oroscopo Paolo Fox i segni compatibile con Pesci

Quali sono i segni con cui i Pesci vanno d’accordo meglio? I Pesci emotivi e sensibili sono profondamente intuitivi e cercano persone speciali che sappiano come accarezzare la loro anima. Alcune relazioni li riempiranno di felicità e altri, d’altra parte, li faranno lavorare di più per far funzionare la cosa.

Compatibilità dei Pesci con l’Ariete

Sono diversi, ma quando si innamorano davvero, danno tutto per far funzionare la storia. Non sono due segni che avranno una storia passeggera, perché sono troppo diversi. Queste differenze saranno appianate solo se andranno a buon fine. I Pesci saranno entusiasti dei dettagli che l’Ariete divelerà per conquistare il loro cuore. E l’Ariete sentirà che non c’è posto più dolce e tenero di quello offerto dai Pesci. Ma se si scontrano, la relazione perderà vapore, perché i Pesci non resisteranno alle grida dell’Ariete o ai rimproveri dei Pesci.

Compatibilità dei Pesci con il Toro

La compatibilità tra questi due segni è molto alta e possono avere una relazione di quelli che fanno invidia a chi li conosce. Quando sono innamorati sono entrambi molto dolci e dettagliati. Inoltre, si tratteranno sempre l’un l’altro con rispetto ed è molto improbabile che stabiliscano una relazione tossica. Sono due segni molto nobili che si arrenderanno al tuo amore e sentiranno una grande connessione.

Compatibilità dei Pesci con i Gemelli

I Gemelli loquaci ed estroversi possono spaventare i Pesci introversi e silenziosi, a cui non piace parlare tanto dei suoi sentimenti perché preferisce viverli. Tante chiacchiere a volte lo confondono. E i Gemelli possono essere frustrati non trovando un interlocutore vivace. Ma la relazione è tutt’altro che impossibile. Entrambi condividono una sensualità travolgente e risvegliano una curiosità senza fine. Con un po’ di mano sinistra da parte dei due vivranno un rapporto diverso che li porterà fuori dalla loro zona di comfort.

Compatibilità dei Pesci con il Cancro

È una delle relazioni più forti dell’oroscopo. Quando due esseri speciali, dotati di una sensibilità e di un’intuizione uniche, si incontrano, l’unione è magica, piena di momenti unici. Inoltre, non cade nella monotonia. Al contrario, nel corso degli anni i legami diventano ancora più profondi e il rapporto non smette mai di crescere. Questi due segni d’Acqua sanno che il loro amore è per sempre, perché non hanno mai trovato una persona che vede la vita con i propri occhi ed è disposta a proteggere l’altro da tutto ciò che può ferirlo.

Compatibilità dei Pesci con Leone

I poli opposti si attraggono. E in quel caso, molto. Leo sbaverà con i civettuoli Pesci e si lancerà alla conquista, facendo di tutto per compiacere i suoi dettagli e fornirgli tutta la sicurezza di cui ha bisogno. La cosa buona è che questa relazione difficilmente cadrà nella monotonia ed entrambi possono continuare a sentire quelle farfalle per molto tempo che sono stati insieme. L’unica cosa è che devono conoscersi bene. I Pesci non possono prendere a cuore gli attacchi di furia del Leone né possono essere impazienti con i dubbi dei Pesci. Se ci riescono, godranno di una felicità illimitata.

Compatibilità dei Pesci con la Vergine

È una relazione da cui i due impareranno così tanto perché sono così diversi che possono solo provare fascino l’uno per l’altro. La Vergine va pazza per il carattere fantasioso e creativo dei Pesci, così come per la loro intuizione e sensibilità. I Pesci ti aiuteranno a sognare, a fare attività creative con cui la Vergine si sentirà molto piena. La Vergine porterà ordine nella vita dei Pesci, che a volte può essere molto caotica. Li aiuterà a focalizzare i loro obiettivi e raggiungerli. I due vinceranno, ma non è solo per questo che la relazione funzionerà: condivideranno un’intimità molto tenera e dolce e una vita insieme piena di complicità.

Compatibilità dei Pesci con la Bilancia

Sono diversi, nessuno lo negherà e la combinazione di Aria e Acqua sembra sempre complicata, ma sono molto dolci e insieme possono creare qualcosa di veramente molto bello. I Pesci rimarranno affascinati dalla dolcezza della Bilancia e vorranno riempirvi di dettagli e sorprese. I Pesci ammireranno la vitalità della Bilancia e la tratteranno con così tanto affetto che costruiranno un rapporto molto dolce, pieno di rispetto e romanticismo in cui i due si sentiranno in pace e avranno la forza di osare con qualsiasi sfida nella vita.

Compatibilità dei Pesci con lo Scorpione

È una relazione chiamata al successo. Quando si incontreranno, non cercheranno oltre: avranno la relazione che hanno sempre sognato. Saranno in grado di condividere la profondità dei loro sentimenti, sapendo che l’altro li capisce perfettamente e non li prende alla leggera. Apriranno il loro cuore all’altra persona e faranno di tutto per farli sentire a proprio agio. La relazione non può essere più positiva o avere più futuro. E, inoltre, si divertiranno molto tra le lenzuola perché i due tireranno fuori la parte più romantica e anche fantasiosa dell’altro.

Compatibilità dei Pesci con il Sagittario

Tra i due c’è un’intesa che è scritta nel firmamento, perché entrambi hanno Giove come sovrano e questo li fa essere in sintonia. Sentiranno finalmente di aver trovato qualcuno che capisce il loro carattere sognatore e con il quale possono condividere tutto ciò che viene in mente senza essere giudicati. Inoltre, li aiuteranno a crescere. I Pesci faranno fermare il Sagittario per pensare un po ‘a se stesso e capire meglio se stesso. E il Sagittario, d’altra parte, mostrerà il mondo ai Pesci quando sta per chiudersi in se stesso.

Compatibilità di Pesci con Capricorno

Sono molto compatibili, anche se i loro personaggi sembrano così diversi. Pesci è sensibile e sognatore. Il Capricorno è piuttosto pratico e talvolta riservato. Ma insieme sarà in grado di diffondere le sue virtù all’altro e creare una bolla intima in cui raggiungeranno una profonda felicità. Il Capricorno sarà portato via dall’ottimismo e dal romanticismo del suo partner. I Pesci saranno meglio organizzati e si muoveranno attraverso la vita in modo più sicuro. Insieme vivranno un’intimità molto complice, piena di erotismo e momenti magici.

Compatibilità dei Pesci con l’Acquario

Siamo onesti, la compatibilità tra questi segni non è nulla di entusiasmante. È piuttosto scarso, ma ciò non significa che la loro relazione non possa andare avanti se sono davvero innamorati. Sono molto diversi. L’Acquario non dà molta attenzione ai sentimenti e di solito è analitico. D’altra parte, per i Pesci le emozioni sono tutto e possono essere frustrate nel vedere quanto sia diverso l’Acquario. Potresti sembrare freddo e potresti sentirti impotente. Ma se arrivi a capire che è il tuo modo di essere e che non ha nulla a che fare con l’amore che provi per lui, puoi goderti una bella relazione. L’Acquario deve imparare a guardare dentro di sé invece di cercare sempre ciò che è all’esterno. E sarà un grande esercizio non solo per la relazione ma per se stesso.

Compatibilità di Pesci con Pesci

Due elementi dell’Acqua insieme possono creare un incredibile paradiso privato in cui puoi mostrare l’intensità dei tuoi sentimenti, che saranno molti, e godertela. Ma se si perdono nelle loro fantasie, finiranno per portare al caos che si ripercuoterà nella loro parte più oscura. In generale, avranno una comunicazione davvero invidiabile per il resto delle coppie. Basterà uno sguardo per capirsi e un gesto, per irrigidire la loro pelle.