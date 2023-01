Oroscopo Paolo Fox mese di febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

È tempo di apportare modifiche alla tua filosofia di vita. Servi da esempio a coloro che sono al tuo fianco e fai esattamente ciò che tanto predichi e consigli agli altri. Non essere l’ombra di nessuno e risplendi di luce tua. Non seguire in nome dell’amore chi non ti apprezza o non ti corrisponde come meriti. PAROLA SACRA: Cambiare NUMERI FORTUNATI: 41, 13, 2

Toro

L’energia planetaria ti porta ad affrontare e cercare soluzioni ai problemi che potresti avere, soprattutto di natura sentimentale. Una buona comunicazione sarà ciò che garantisce pace e stabilità. Metti da parte la gelosia e metti più impegno nel risvegliare la passione nella tua relazione. PAROLA SACRA: Risveglio NUMERI FORTUNATI: 19, 6, 31

Gemelli

Inizia qualcosa di nuovo, sia esso un progetto o quell’idea che hai in mente e che vuoi realizzare. Stai lontano da tutto ciò che potrebbe causarti tensioni o problemi. Coloro che in qualche modo ti hanno ferito vengono a chiedere il tuo perdono. La confusione e l’incertezza dei giorni passati finiscono. PAROLA SACRA: Intraprendere NUMERI FORTUNATI: 45, 19, 6

Cancro

Non invitare al pericolo assumendo rischi inutili quando si tratta della tua sicurezza personale. Prenditi cura di tutto ciò che minaccia la tua vita. Stai molto attento a dove cammini e con chi. Non lasciarti manipolare dall’ambizione di altre persone e presta attenzione a ciò che pensi poiché è la cosa giusta da fare. PAROLA SACRA: Attenzione NUMERI FORTUNATI: 33, 5, 11

Leone

Prendi l’iniziativa quando si tratta di soldi e affari e avrai successo garantito. Le tue facoltà mentali, insieme alla tua forza spirituale, ti rafforzano. Quello che sogni sarà una previsione di qualcosa di buono. Mostrati meno esigente e più collaborativo nei confronti della tua famiglia e dei tuoi buoni amici. PAROLA SACRA: Facoltà NUMERI FORTUNATI: 28, 14, 3

Vergine

Avrai successo all’estero e sperimenterai una grande pace all’interno della tua casa. I cambiamenti positivi ti vestono. Ritardi e ostacoli legati alla fine del tuo mondo professionale. Ora andrai su sentieri sicuri, sgombri da ogni pietra o ostacolo. PAROLA SACRA: Successo NUMERI FORTUNATI: 16, 20, 22

Bilancia

Sarai saturo di lavoro oggi, ma le tue energie non ti mancheranno in modo da poter completare con successo qualsiasi attività. Assumerai il comando sia al lavoro che a casa. Saprai esattamente cosa fare e cosa dire. Sii più selettivo con i tuoi amici e non affidare la tua privacy a nessuno. PAROLA SACRA: Energia NUMERI FORTUNATI: 26, 10, 4

Scorpione

È imposto nella tua vita cercare il vero e l’autentico. Non distruggerti per chi non vuole o vuole cambiare. La tua vita intima è scossa in modo che ti rendi conto dell’importanza che ha. Rispetta prima te stesso in modo da poter compiacere gli altri in seguito. Metti da parte le fantasie e vivi nel momento presente. PAROLA SACRA: Compiere NUMERI FORTUNATI: 7, 10, 15

Sagittario

Uscirai dal dannoso e dalla routine, Sagittario. Approfitta di ogni opportunità lavorativa che ti viene offerta per diventare indipendente e realizzare ciò che ti è stato negato. Il denaro attraverso eredità o regali arriva nelle tue mani, assicurati di farne buon uso. PAROLA SACRA: Garantire NUMERI FORTUNATI: 5, 21, 52

Capricorno

Combatti quella tendenza a credere che tu possa fare tutto e sapere tutto. Metti fine alla fantasia e piantati nella realtà del qui e ora. Le decisioni che prendi oggi giocheranno un ruolo importante nella tua vita. Smettila di essere così testardo. Qualunque cosa tu stia per fare, falla con il cuore e l’entusiasmo. PAROLA SACRA: Decidi NUMERI FORTUNATI: 2, 19, 45

Acquario

Fai spazio nel tuo cuore ad una persona che presto entrerà nella tua vita, riempiendoti di nuove emozioni e speranze. Incanala le tue preoccupazioni in nuovi progetti, studi o lavoro. Non continuare a pensare all’impossibile, perché se ti metti in testa, tutto è possibile, se Dio lo vuole così. PAROLA SACRA: Proponi NUMERI FORTUNATI: 18, 34, 28

Pesci

Accetta con il sorriso sulle labbra le sfide o i cambiamenti che ti aspettano. Adattati a ciò che viene, ti si addice. Sfrutta al massimo il tuo buon senso dell’umorismo e coltiva nuove amicizie. Metti in risalto tutto il tuo fascino. Ciò che semini ora ti darà ottimi frutti. SACRA PAROLA: Evidenziare NUMERI FORTUNATI: 15, 40, 21.