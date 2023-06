Oroscopo Paolo Fox mese di Luglio 2023: previsioni con voti - Controcopertina

🌞 ARIETE (21 marzo – 19 aprile) 🌞

Previsioni generali

Per gli Arieti, il mese di luglio sarà ricco di energia. Ci saranno diverse opportunità professionali che potrebbero essere molto redditizie.

Amore

In amore, ci sarà un leggero turbamento all’inizio del mese, ma presto si dissiperà e lascerà spazio a momenti di pura felicità.

Emoji Voto: 😊

💰 TORO (20 aprile – 20 maggio) 💰

Previsioni generali

I nati sotto il segno del Toro avranno un mese di luglio all’insegna della stabilità e della sicurezza. Questo vale sia per l’ambito professionale che per quello personale.

Amore

In amore, il Toro dovrà fare attenzione a non essere troppo possessivo o geloso, ma a parte questo, luglio promette di essere un mese pieno di romanticismo.

Emoji Voto: 😍

💨 GEMELLI (21 maggio – 20 giugno) 💨

Previsioni generali

I Gemelli dovranno prepararsi per un mese movimentato. Non sarà tutto facile, ma la loro adattabilità naturale sarà di grande aiuto.

Amore

In amore, i Gemelli potrebbero affrontare alcune sfide, ma alla fine, queste esperienze li aiuteranno a crescere e a maturare nella loro relazione.

Emoji Voto: 😅

🌊 CANCRO (21 giugno – 22 luglio) 🌊

Previsioni generali

Per i Cancerini, il mese di luglio sarà un periodo di grande introspezione. Sarà un’ottima occasione per riflettere sui propri obiettivi e pianificare il futuro.

Amore

In amore, i Cancerini dovranno fare i conti con alcune questioni irrisolte, ma con un po’ di pazienza e comprensione, tutto si risolverà.

Emoji Voto: 😌

🦁 LEONE (23 luglio – 22 agosto) 🦁

Previsioni generali

I Leoni possono aspettarsi un mese di luglio pieno di azione! Siate pronti a fare i conti con nuove opportunità e sfide.

Amore

In amore, i Leoni potrebbero affrontare qualche piccolo disaccordo, ma nulla che non possa essere risolto con una buona comunicazione.

Emoji Voto: 😎

🌾 VERGINE (23 agosto – 22 settembre) 🌾

Previsioni generali

Per le Vergini, luglio sarà un mese di equilibrio e armonia. Sarà un periodo ideale per concentrarsi sui progetti personali e sull’autocura.

Amore

In amore, il segno della Vergine troverà conforto e sostegno nel partner. Attenzione però a non prendere decisioni affrettate.

Emoji Voto: 😇

⚖️ BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) ⚖️

Previsioni generali

Per la Bilancia, il mese di luglio sarà un periodo di grandi decisioni. Sarà importante pesare attentamente pro e contro prima di fare qualsiasi scelta.

Amore

In amore, il segno della Bilancia potrebbe dover fare i conti con alcuni alti e bassi, ma il loro carisma e fascino naturale li aiuteranno a superare qualsiasi ostacolo.

Emoji Voto: 😕

🦂 SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) 🦂

Previsioni generali

I nativi dello Scorpione avranno un luglio intenso. Il lavoro e gli impegni sociali li terranno molto occupati, ma sarà importante trovare il tempo per il relax.

Amore

In amore, gli Scorpioni dovranno fare attenzione a non essere troppo critici. Una parola gentile o un gesto affettuoso possono fare molto.

Emoji Voto: 😬

🏹 SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) 🏹

Previsioni generali

I Sagittari avranno un mese di luglio dinamico e avventuroso. Questo è il momento di esplorare nuove opportunità e di espandere i propri orizzonti.

Amore

In amore, i Sagittari potrebbero sentirsi un po’ irrequieti. Cerca di canalizzare questa energia in attività condivise con il partner.

Emoji Voto: 🚀

🐐 CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) 🐐

Previsioni generali

I Capricorni avranno un mese di luglio tranquillo. Sarà un periodo ideale per riflettere su ciò che si desidera veramente e fare piani per il futuro.

Amore

In amore, i Capricorni potrebbero sentirsi un po’ distanti, ma un sincero dialogo può aiutare a riavvicinare i cuori.

Emoji Voto: 🌈

💧 ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) 💧

Previsioni generali

Gli Acquari avranno un mese di luglio stimolante. Sarà il momento di pensare fuori dagli schemi e sperimentare cose nuove.

Amore

In amore, l’Acquario troverà gioia nella spontaneità. Siate aperti ai cambiamenti e non abbiate paura di mostrare i vostri veri sentimenti.

Emoji Voto: 🎆

🐟 PESCI (19 febbraio – 20 marzo) 🐟

Previsioni generali

Per i Pesci, luglio sarà un mese di introspezione e crescita spirituale. Ascolta il tuo intuito e segui il flusso dell’universo.

Amore

In amore, i Pesci troveranno conforto e sostegno in quelli che li circondano. Questo sarà un ottimo mese per rafforzare legami e creare ricordi duraturi.

Emoji Voto: 🌟