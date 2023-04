Oroscopo Paolo Fox mese di Maggio 2023, previsioni per Vergine

Saturno continua a spingerti nei tuoi trinceramenti mentre cerchi di aprirti a un’altra visione della vita. Pertanto, a volte ti senti bene e altre volte non così tanto, lo scoraggiamento può sopraffarti. Per aiutarti a sostenerti, ricevi il sostegno benevolo e pragmatico delle energie che provengono dal Toro e dal Cancro. Ti aiutano a trovare le risorse giuste per soddisfare le richieste di Saturno. Ti portano quella stabilità che ti salva dal prendere decisioni sbagliate. Tuttavia, un aiuto provvidenziale sarebbe gradito, è incarnato da Giove, la stella della fortuna e dell’evoluzione, che si stabilisce in Toro il 17 maggio. Apre la porta a nuove possibilità che sono state sentite per qualche tempo.

Vergine: Love Panorama per maggio 2023

Vergine: Le influenze di Saturno ti fanno concentrare su questo disco. Di conseguenza, si vede la situazione con un aspetto austero, pessimista e talvolta critico. Fortunatamente le energie sui pianeti amici sono una deviazione e ti fanno incontrare persone che hanno il potere di farti cambiare idea.

Vergine: Se sei in coppia per maggio 2023

Vergine: L’atmosfera è sempre un po’ pesante, ma potete stare tranquilli, non tutto è in rovina! Hai tutte le risorse necessarie per semplificare le cose. Non esitate a usarlo e il vostro partner sorriderà di nuovo.

Vergine: se sei single per maggio 2023

Vergine: Le stelle ti offrono di fare un incontro pieno di fascino e delicatezza. Perché la magia funzioni, lascia che le cose accadano senza farti mille domande. Quando lo senti, vai all’imbarco!

Vergine: carriera / finanza per maggio 2023

Vergine: Ti assicuri di essere abbastanza bene in questo settore. Tuttavia, un piccolo aiuto non ti farebbe male, anzi! Il 17 arriva mentre Giove si incarna in Toro. Vergine, se vuoi che le cose cambino, ora è il momento di essere consapevoli di ciò che sta accadendo. Quindi, se qualcuno ti fa una proposta interessante, pensaci. E non pensare di non essere all’altezza, perché non è vero. Finanziariamente, denaro e piccoli doni facilitano il conflitto, ma questo non è un motivo per rompere il tuo salvadanaio. Quindi sii generoso, ma con moderazione.

Vergine: i consigli per maggio 2023

Vergine: Quando senti che gli eventi si cristallizzano, fai un passo indietro. Questo ti aiuterà a capire il suo significato e cosa devi fare per calmarli.