Oroscopo Paolo Fox oggi mercoledi 9 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Troppe cose all’ordine del giorno. Cancellane alcuni, perché altrimenti l’ansia finirà con le tue già poche forze. Se hai disagio, guarda il tuo fegato. Devi mettere un po’ di tranquillità nella tua vita, stai andando troppo veloce e questo non va bene per te o per chi ti circonda. Rifletti e medita, ne uscirai più forte.

Capricorno

Cerca di ottenere di più dai tuoi sforzi. In molte occasioni non sai come sfruttare le ore di lavoro che sviluppi e non vendi bene il tuo lavoro. Stabilire un nuovo equilibrio di potere nel tuo campo di lavoro può metterti in cattiva luce se non agisci rapidamente e non ti muovi nella giusta direzione. Le idee ti vengono in mente quasi senza che tu debba cercarle, stai attraversando un periodo molto fertile in campo intellettuale, dovresti approfittarne per innovare.

Acquario

Cerca di incorporare le idee degli altri nelle tue proposte. Oltre ad arricchirli, otterrai un ampio consenso che sarà molto favorevole per tutti i tuoi progetti. La cooperazione è sempre meglio del confronto. Ma che questo principio generale non ti porti a posizioni di debolezza o paura del necessario conflitto. Riceverai lamentele sul tuo lavoro che non ti aspettavi, ma che potrebbero avere qualche merito. Invece di arrabbiarti, cogli l’occasione per provare a migliorare.

Pesci

Ti stanno arrivando informazioni molto preziose, che possono risolvere molti dei problemi che ora ti preoccupano. È molto probabile che l’indizio ti raggiunga attraverso la stampa. Anche se vi sembra che siano ancora lontani, iniziare a programmare le vacanze vi aiuterà a scaricare un po’ la tensione. Inoltre, avanzerai un lavoro. Non puoi mai soddisfare il tuo partner, perché non ne ha mai abbastanza. Sta attraversando un momento di profonda crisi che state pagando a caro prezzo.