Oroscopo Paolo Fox San Valentino 14 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Questo segno di fuoco è noto per la sua avidità avventurosa, quindi vorrai evitare le tipiche rose, cuori e caramelle per concentrare le tue energie su qualcosa che li fa aumentare l’adrenalina, forse un’aggiunta al cassetto della lingerie?

Toro

Sebbene i Toro siano amanti sensuali, sono noti per essere molto riservati quando si tratta della loro vita amorosa. Se stavi programmando un tramonto elegante con il tuo amico di amici, potresti voler cancellare la prenotazione a favore di una cena intima à deux a lume di candela a casa.

Gemelli

La vita della festa, una notte tranquilla a casa a rivedere gli album dell’infanzia soffocherà lo spirito libero dei Gemelli. Che ne dici di ricreare la scena del loro primo appuntamento in modo che scintille d’amore saltino di nuovo in aria?

Cancro

Governato dalla Luna, un Cancro cerca conforto nel sentirsi apprezzato e curato. Dimentica la solita consegna di cibo cinese e scegli una ricetta che puoi preparare insieme, assicurandoti di lasciare spazio nel tuo programma per qualche coccola affettuosa nel bel mezzo del pasto.

Leone

Il cuore ardente di un Leone è pura passione e piacere, quindi perché non usare questo giorno per restituire il favore e mostrare al mondo quanto significa per te? Abbassa le luci e trasforma il tuo salotto in un accogliente nido d’amore, ma ricorda di scattare molte foto e mostrarle online per guadagnare punti extra con loro.

Vergine

Il modo migliore per far sentire una Vergine apprezzata e necessaria è lasciare che si prenda cura di te questo San Valentino, per quanto strano possa sembrare. In breve, non protestare quando una Vergine scambia cena e film per una passeggiata mattutina a un’ora prematura.

Bilancia

La Bilancia è un segno che scommette sull’equilibrio e l’armonia, quindi una celebrazione a sorpresa di San Valentino ti porterà fuori dalle tue scatole. Invece, siediti e trova un piano che entusiasmi entrambi, e manda qualche rosa al lavoro, comunque, te lo meriti.

Scorpione

Uno Scorpione non ha mai una relazione per fare rumore con grandi gesti e foto su tutte le reti, quindi puoi bypassare champagne e rose, e invece immergerti in un’attività, come una partita a carte osé, per conoscersi a un livello più intimo.

Sagittario

I nomadi della sfera zodiacale, il Sagittario sono sempre alla ricerca della prossima grande avventura. Soddisfa questo bisogno di emozioni portandoti in un weekend a sorpresa da cui non vorrai tornare.

Capricorno

Governati dal pragmatico Saturno, i Capricorno sono molto esigenti nei loro compiti e spesso lo diffondono nella loro vita amorosa, il che significa che cercano un elemento di praticità in tutto ciò che fanno. Invece di un grande gesto d’amore che odieranno, prepara tutti i loro cibi preferiti per una cena indimenticabile sotto le stelle.

Acquario

Non c’è niente che un Acquario odia tanto quanto seguire il branco, quindi dovrai pensare a come farli sentire speciali senza provocare il loro innato desiderio di nuotare controcorrente: forse una festa anti-San Valentino?