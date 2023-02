Oroscopo Paolo Fox domani 14 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 14 febbraio Sagittario

È tempo di ottenere il meglio dal tuo cuore. La persona che ami di più ora ha bisogno di te, sta attraversando un momento molto critico e solo tu puoi aiutarla e farla uscire da quello stato. È una prova d’amore per te, oggi non è un giorno per ricevere, ma per dare, ma il destino te lo restituirà quando meno te lo aspetti.

Oroscopo Paolo Fox 14 febbraio Capricorno

Fai attenzione ai tradimenti, alcuni vogliono approfittarsi di te fingendo un’amicizia sincera o facendoti vedere che sono con te qualunque cosa accada, quando in realtà stanno solo cercando di ottenere tutto ciò che possono da te. È probabile che oggi verrai a conoscenza di qualche relazione di questo tipo, ma devi procedere con l’astuzia.

Oroscopo Paolo Fox 14 febbraio Acquario

Rischio di grave crisi o rottura di un sindacato, ma in questo caso non sarà sentimentale bensì lavorativo o aziendale. Una grande crisi o un grande cambiamento sta arrivando nella tua vita, ma alla fine sarai felice. Quello che all’inizio sembrava molto brutto potrebbe rivelarsi quasi un colpo di fortuna per te col passare del tempo.

Oroscopo Paolo Fox 14 febbraio Pesci

Quando si ricomincia questa nuova settimana, è necessario avvertire di stare attenti a tradimenti, truffe o attacchi alle spalle, in questo caso legati al denaro. Qualcuno potrebbe tentare di appropriarsi di qualcosa che in realtà ti appartiene. Lasciati alle spalle il mondo dei sogni e scendi sulla terra per vedere cosa sta succedendo.