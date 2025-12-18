Non lo faccio con mio marito perché ha una pessima igiene





Lo amo profondamente, e devo dire che, all’inizio della nostra frequentazione, non avevo particolari osservazioni sulla sua igiene personale. Con il tempo, però, quando ci siamo rilassati nella confidenza della coppia, ho notato un progressivo e marcato peggioramento. In una conversazione successiva, lui stesso ha ammesso che, anche prima di conoscermi, le sue abitudini igieniche fossero scarse e che faceva la doccia più che altro per occasioni specifiche.





Comprendo perfettamente che situazioni del genere possano essere legate a momenti di fragilità psicologica o ad altre circostanze personali; è una dinamica che, in modi diversi, ho vissuto anch’io. Il problema è che ora mi trovo spesso nella posizione di dovergli ricordare di lavarsi o di lavarsi i denti.

Questi suggerimenti, pur detti con delicatezza, spesso innescano una reazione contrariata: promette che lo farà “domani”, una promessa per lo più disattesa, salvo poi cercare intimità la sera stessa.

Sono combattuta: da un lato il desiderio c’è, dall’altro mi blocco immediatamente, pensando alla trascuratezza. Ho provato ad affrontare la questione in tutti i modi possibili, ma non vedo una reale volontà di cambiamento da parte sua. Inizio persino a preoccuparmi all’idea che, se un giorno avremo dei figli, possano assimilare queste sue abitudini poco salutari.

La situazione è aggravata da un piccolo problema dermatologico irritato, oltre ad un recente intervento per emorroidi nella stessa zona. L’odore che ne deriva è molto forte e lui stesso si lamenta costantemente del fastidio. Io gli consiglio di lavarsi per alleviare l’irritazione, ma lui non lo fa finché il disturbo non diventa insopportabile per lui—non per me. È un circolo vizioso che mi lascia senza parole e profondamente frustrata.



