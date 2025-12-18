‘Baby Hulk’ con una condizione rara sconfigge le probabilità: ‘È una storia molto magica’

La madre del Kentucky Chelsey Milby ha dato alla luce Armani Milby tramite cesareo d’emergenza a 33 settimane, dopo che sua figlia era stata diagnosticata con una rara condizione congenita che le aveva lasciato le braccia gonfie.





Armani, che ora ha nove mesi, è soprannominata “baby hulk” o “mini hulk” perché il suo raro difetto congenito, chiamato linfangioma, l’ha fatta sembrare una baby bodybuilder, ha riferito Caters.

Il linfangioma, che causa escrescenze benigne nei vasi linfatici, può causare problemi respiratori e visivi. Per fortuna di Armani, può essere curata con un intervento chirurgico.

Tuttavia, i medici dissero a sua madre che probabilmente non sarebbe vissuta abbastanza per respirare il suo primo respiro. Secondo Healthline, la rara condizione si manifesta in una nascita su 4.000.

“Non avevo mai, mai, sentito parlare della diagnosi prima e, onestamente, avevo approfondito la questione, e non mi piacevano molto i risultati con alcune foto”, ha detto Chelsey, 33 anni.

“Quando l’ho scoperto, ad essere onesta, ero devastata, con il cuore spezzato. Non capivo cosa fosse successo, cosa fosse andato storto, perché avevo altri due bambini sani e piangevo ogni giorno. Ogni giorno chiedevo a Dio perché,” aggiunse il residente di Campbellsville.

Chelsey si sente fortunata di essere riuscita a dimostrare ai medici che si sbagliavano dopo che avevano dato al suo bambino una “possibilità zero” di sopravvivenza.

9 Armani Milby è nato con un petto e braccia grandi ed è previsto un intervento chirurgico in futuro. BLAKEANDCHELSEYMILBY / CATERING NE

A 17 settimane, i medici hanno fatto un’ecografia e temevano che Armani avesse un accumulo di liquido pericoloso intorno al cuore.

“Non abbiamo mai preso in considerazione un aborto, anche se ce ne è stato detto quasi subito dopo che si è scoperto che c’erano delle preoccupazioni importanti riguardo al nostro bambino non ancora nato, ma volevamo solo sapere come avremmo potuto aiutarla alla nascita,” ha detto.

“Le hanno letteralmente dato zero possibilità per cento. Hanno detto che non ce l’avrebbe fatta e che probabilmente non avrebbe pianto quando sarebbe uscita,” ha aggiunto.

9 I medici hanno detto a Chelsey Milby che il suo bambino aveva “zero possibilità” di sopravvivenza. BLAKE E CHELSEYMILBY / NOTIZIE SULLA RISTORAZIONE

Il bambino di Chelsey è sopravvissuto, ma la sua gravidanza non è stata priva di difficoltà.

Armani è nato pesando 12 libbre, quasi tre volte la quantità di un bambino normale. Chelsey diceva che la gente le chiedeva se stava partorendo i gemelli perché la sua pancia era così grande.

“Il mio corpo si stava spegnendo. Qualcosa mi diceva che era ora di tirarla fuori. Pesavo quasi 200 libbre e la mia salute stava peggiorando molto,” ha detto.

“Ho sofferto ogni giorno; Non riuscivo mai a dormire. Ero estremamente malata,” aggiunse.

9 Chelsey Milby ha detto che il suo bambino è un “miracolo” e pensa che presto dirà “mamma”. BLAKEANDCHELSEYMILBY / CATERING NE

La gravidanza divenne troppo difficile da sopportare per Chelsey, ed è per questo che i medici eseguirono un cesareo d’urgenza.

“Ecco perché l’ho fatta portare via a 33 settimane, perché il mio corpo si stava spegnendo e ogni giorno era più difficile vivere la vita e respirare davvero, perché ero così a disagio perché dovevo continuare a far svuotare liquidi dallo stomaco,” ha detto.

“Con sorpresa di tutti, è uscita piangendo e tutti nella stanza erano emozionati. Nessuno sapeva cosa sarebbe successo. È una storia davvero magica,” aggiunse.

9 Blake, Armani e Chelsey posano per una foto. Chelsey ha detto che sta lottando con la depressione post-partum. BLAKEANDCHELSEYMILBY / CATERING NE

Il padre di Armani, Blake, era fuori dalla sala operatoria a pregare che sia Armani che Chelsey stessero bene.

“Ricordo di essere seduto fuori nel corridoio, mi hanno riportato lì per il parto e mentre le davano l’epidurale, io ero lì fuori a camminare avanti e indietro nel corridoio, pregando,” ha detto.

Chesley ha detto di aver avuto un attacco di panico durante il parto, ma è stata così felice quando ha visto il volto del suo bambino.

“Hanno dovuto darmi qualcosa per calmarmi perché stavo avendo un attacco di panico. Urlavo e piangevo. Ero solo un disastro, è stato orribile,” ricordò.

9 “Quando l’ho vista davvero, ho pianto ancora di più perché non avevo mai visto niente del genere, ma non mi importava come fosse, la amavo comunque,” disse Chelsey. BLAKEANDCHELSEYMILBY / CATERING NE

Incontrare il suo bambino aveva reso il dolore degno di essere usato.

“In fondo alla nostra mente, ci chiedevamo entrambi cosa sarebbe successo. Tuttavia, ci ha semplicemente scioccati tutti e ha dimostrato che tutti si sbagliavano,” ha detto.

“Quando l’ho vista davvero, ho pianto ancora di più perché non avevo mai visto niente del genere, ma non mi importava come fosse, la amavo comunque,” continuò. “Non avevo mai visto nessuno così prima, quindi ero solo scioccato, a dire il vero, ma allo stesso tempo grato.”

Dopo la nascita di Armani, tutta la famiglia viaggiò per 100 miglia fino a Cincinnati affinché Armani potesse essere curato in un ospedale specialistico.

Armani sarà operato più avanti quest’anno per rimuovere vasi linfatici aggiuntivi e poter avere una dimensione normale. Avrà anche bisogno di altri interventi chirurgici per rimuovere l’eccesso di pelle in futuro.

9 “È felice. Piange raramente a meno che non voglia essere abbracciata. Stiamo cercando di fare tutto per questa bambina e darle la migliore vita possibile,” ha detto Chelsey. BLAKEANDCHELSEYMILBY / CATERING NE

Chelsey è sollevata che sua figlia sia sopravvissuta, ma sta combattendo il suo demone — la depressione post-partum.

“Ho lottato molto contro la depressione post-partum, e ho dovuto mettere da parte quella idea per cercare di essere la persona più forte possibile per lei e per i miei altri due figli,” ha detto. “È stata una montagna russa. È stata davvero una montagna russa e ogni giorno faccio un po’ fatica.”

Chesley ha detto che pensa che il suo bambino potrà condurre una vita normale.

9 “Ora è molle, la chiamo solo la mia piccola molle. Sta andando molto bene,” ha detto Chelsey. BLAKEANDCHELSEYMILBY / CATERING NE

“Ora è molle, la chiamo solo la mia piccola molle. Sta andando molto bene,” ha detto.

“Ha molta pelle in più. Tutto sparirà, e lei sarà la bambina dall’aspetto normale. Avrà solo cicatrici significative dalle operazioni e tutto il resto,” spiegò.

Si sente fortunata che il suo “bambino miracoloso” sia felice.

9 “Sta andando benissimo. È letteralmente la mia bambina miracolosa, e la amiamo così tanto,” esclamò Chelsey. BLAKEANDCHELSEYMILBY / CATERING NE

“È stata fortunata. Non è deforme o qualcosa del genere. Ho visto alcuni casi in cui sì, e Dio li benedica, ragazzi, sono combattenti,” ha detto.

“È felice. Piange raramente a meno che non voglia essere abbracciata. Stiamo cercando di fare tutto per questa bambina e darle la migliore vita possibile,” ha aggiunto.

Chelsey pensa che Armani dirà presto la sua prima parola.

9 Quando Chelsey era incinta di Armani, la gente le chiedeva se sospettasse di gemelli. BLAKEANDCHELSEYMILBY / CATERING NE

“Alla fine si è girata e sta cercando di dire ‘mamma’, sono abbastanza sicuro, si sta avvicinando molto.

“Sta andando benissimo. Lei è letteralmente la mia bambina miracolosa, e la amiamo così tanto.”