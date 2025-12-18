Artem Tkachuk dopo la TSO: “Tredici giorni in mezzo ai veri pazzi. Ora in me c’è il vuoto assoluto”





Dopo un lungo periodo di silenzio, Artem Tkachuk, noto per il suo ruolo nella serie TV di successo Mare Fuori, ha recentemente aggiornato il suo profilo Instagram, rivelando la sua intenzione di allontanarsi dai social media. In alcune stories pubblicate pochi minuti fa, ha spiegato che desidera dedicarsi al suo “lavoro spirituale e mentale.” Le sue dichiarazioni arrivano dopo un episodio controverso avvenuto lo scorso settembre presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove è stato accusato di aver danneggiato un macchinario e di essere stato bloccato dai carabinieri.





Nella sua versione dei fatti, Tkachuk ha affermato: “Non chiedo scusa a nessuno e non devo dare spiegazioni a nessuno. Ho tanti traumi accumulati nella mia anima, già da piccolo, ora che sta esplodendo tutto dentro di me, la mia è una reazione a tutte le ipocrisie e sciacalli che mi hanno circondato fino ad ora.” L’attore ha descritto di aver strappato la flebo dalle sue vene per uscire a fumare una sigaretta, in un tentativo di calmarsi. “Quando sono rientrato con calma mi hanno abbattuto come un elefante e mi sono svegliato per 13 giorni nel TSO in mezzo ai veri pazzi,” ha raccontato, aggiungendo che non era stata presentata alcuna denuncia poiché non aveva rotto nulla.

In seguito, Tkachuk ha continuato a spiegare il suo carattere, affermando: “Il mio carattere esplosivo fa paura o può sembrare folle. Ma vi assicuro che non ho mai fatto uso di sostanze perché sono cresciuto in un quartiere dove ho visto la gente morire lentamente davanti ai miei occhi. Al massimo mi bevo 1/2 barrette in solitudine.” Dopo aver annunciato la sua decisione di prendersi una pausa dai social, ha rivelato di avere diversi progetti in cantiere per il 2026, sottolineando che “il 2026 è ricco di progetti.”

Tuttavia, ha anche condiviso che trascorrerà il Natale da solo: “Non c’è una famiglia e a casa degli altri non mi va di stare. La stessa cosa vale per il Capodanno.” Nonostante questa solitudine, ha affermato di stare bene, “tranne quando mi rompono il ca**o.” Ha concluso il suo sfogo con toni provocatori, invitando gli haters a confrontarsi direttamente con lui: “Se qualcuno tra voi haters ha qualcosa da dirmi, vi mando la posizione e ne parliamo a nocche crude. Non provo più niente in questa vita, né dolore né niente. Manager fasulli e gente che mi ha solo usato per cash. Fotetevi tutti, buona vita. Ci rivedremo presto.”*

Le parole di Tkachuk hanno suscitato reazioni contrastanti tra i suoi fan e critici. La sua decisione di allontanarsi dai social media è stata interpretata da alcuni come un segno di vulnerabilità, mentre altri hanno espresso preoccupazione per il suo benessere mentale. L’attore, che ha guadagnato popolarità grazie al suo talento e alla sua presenza carismatica, sembra affrontare una fase complessa della sua vita, segnata da eventi che lo hanno profondamente segnato.

La questione della salute mentale tra le celebrità è diventata un tema centrale negli ultimi anni, con molti artisti che si trovano a dover affrontare pressioni enormi legate alla fama e alla visibilità pubblica. Tkachuk, con la sua esperienza, si unisce a un coro di voci che chiedono maggiore attenzione e sensibilità nei confronti delle difficoltà personali che possono colpire chi vive sotto i riflettori.

In questo contesto, la sua pausa dai social potrebbe essere interpretata come un passo necessario per recuperare il proprio equilibrio e dedicarsi al proprio benessere. La scelta di prendersi del tempo per sé è spesso vista come un atto di coraggio, specialmente in un’epoca in cui la connessione digitale è così predominante.



