Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 10 al 16 aprile 2023: Sagittario previsioni per amore, denaro e lavoro

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale. Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 10, la fortuna e il buon umore nella tua vita saranno molto esaltati, e il desiderio di sentire pienamente e sapere cosa ti piace veramente e vuoi fare in modo molto intenso.

Martedì 11, se hai dubbi, pensa positivo e guarda il bicchiere mezzo pieno, poiché le tue qualità oggi sono eccellenti e dovresti pianificare con gioia e ottimismo le tue opzioni e nuovi approcci.

Mercoledì 12, hai un momento molto favorevole per sentirti bene e beneficiare di una cura speciale per il tuo corpo e le tue emozioni. Quindi divertitevi.

Giovedì 13, tempo per bilanciare emozioni e incontri con gli altri. Dovresti analizzare con calma dove vuoi andare e cosa devi imparare per provare soddisfazione nella tua vita.

Venerdì 14, un momento speciale per riconciliare le tue emozioni e i gusti principali in ciò che vuoi fare nella vita e che ti riempirà pienamente e in modo soddisfacente.

Sabato 15 è un giorno per mostrare la tua grande impavidità e felicità e i tuoi successi. Finalmente avrai una visione chiara e saprai cosa avere nei tuoi piani e progetti.

Domenica 16, metti in ordine i tuoi sentimenti e vedrai come tutto si blocca. Apprezza questo giorno fortunato in ogni modo e goditi tutto il bene che la vita ha da offrire.