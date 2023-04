Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 10 al 16 aprile 2023: Scorpione previsioni per amore, denaro e lavoro

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale. Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 10, avrai una sfida su come vedere le opportunità che hai in questo momento. È importante che tu faccia solo ciò che ti rende veramente felice.

Martedì 11, prima delle tue aspettative personali, è importante approfondire e calmare a poco a poco il modo di portare avanti la relazione principalmente con le persone amate e vicine. Non esitare così tanto.

Mercoledì 12 è il giorno ideale per prendersi cura delle persone a te vicine che hanno bisogno del tuo sostegno e del tuo affetto. È necessario che i vostri sforzi e la vostra comprensione siano diretti verso di loro altruisticamente.

Giovedì 13, è un momento speciale in cui considererai se la tua vita sta andando dove volevi o se sei cambiata alla fine della direzione. La cosa principale è evitare malintesi e avere la certezza e la fiducia che tutto stia andando bene.

Venerdì 14 è un momento speciale per le riconciliazioni, non solo quelle che dovresti fare con le persone a te vicine; Dovresti anche guardare nel tuo mondo emotivo per come riconciliarti con te stesso e conoscerti meglio.

Sabato 15 è un giorno per tenere il tuo affetto vicino ai tuoi cari. E di buttarti completamente nei tuoi obiettivi e nella tua professione con forte spinta e voglia di divertirti.

Domenica 16, l’intuizione e il cameratismo saranno le tue migliori opzioni in questo giorno e nelle alternative che ti verranno presentate. Goditi tutto e tieniti occupato per evitare la noia.