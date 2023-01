Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 10 al 17 gennaio 2023

ARIETE Il 2022 vi ha portato molti e grandi cambiamenti nelle vostre finanze. Questo 2023 vi porterà abbondanza. Sentirai una forte trasformazione nella cerchia degli amici. Inizierai ad avere nuovi interessi aggiunti a quelli che hai portato nella tua vita, e questo è dovuto a Plutone, il pianeta della profonda trasformazione, mentre entra nella tua zona sociale. Sentirai di più tutto a gennaio e febbraio. TORO Da gennaio sentirete il grande cambiamento nella vostra vita. Le persone intorno a te ti ispireranno. Stai davvero facendo un enorme salto evolutivo e questo ti renderà quella persona che hai desiderato per molti anni. Le tue amicizie cambieranno molto e questo ti impegnerà in nuovi progetti di gruppo. Le eclissi di aprile e maggio possono infastidirti o metterti a disagio, anche se ti porteranno anche a vivere un profondo processo psicologico per affrontare paure e cambi di impegno. GEMELLI L’anno inizierà con Marte, pianeta dell’azione e del motore, e questo vi darà lo slancio per fare ciò che attendevate da tempo. Ti vedrai camminare in una direzione molto più chiara e inizierai a prendere decisioni importanti con molta più coerenza. Consoliderai contratti e impegni lavorativi con le aziende. Ad aprile e maggio sta arrivando la fine di un ciclo nel tuo lavoro e questo può implicare anche uno spostamento.



CANCRO

Il tuo 2023 inizierà con Marte, il pianeta dell’azione, e per questo sarai molto più attivo nell’area del tuo progetto. Se sei disposto a fare un ulteriore passo avanti, dovrai formalizzare i tuoi rapporti con tutti. Avrai un grande cambiamento energetico poiché Saturno entrerà in Pesci. Stanno arrivando buone opportunità creative, anche se le tue paure di vulnerabilità richiederanno un terapista o uno psicologo.

LEONE

L’anno per questo segno inizia annunciando nuovi passi. Investirai le tue energie nel futuro. Con l’ingresso di Saturno in Pesci, quelle aree di business ti daranno una visione più ordinata. Ti vedrai in relazioni nuove e trasformate, qualcosa che ti porterà a mettere in discussione la tua vita. Sarà un transito straordinario per la tua crescita sotto molti aspetti, ma avrai bisogno di molta energia.

VERGINE

Gli ultimi mesi di questo 2022 sono stati un po’ fastidiosi. La buona notizia è che a metà gennaio sentirete iniziare i cambiamenti su Marte, il pianeta dell’azione e del movimento. Inizierai a riflettere su quanto sei impegnato nella tua vita in ciò che fai veramente per te stesso e non per gli altri. Risolverai diversi problemi e la cosa migliore è che entrerai in un processo di profonda trasformazione delle tue paure.

BILANCIA

E’ stato un anno di grande e grande trasformazione, in te e con gli altri. Il 2023 ti invita a continuare a lavorare su come vuoi connetterti e fonderti con ciò che ti circonda. L’anno inizia con Marte e sentirai il bisogno di fare progetti, cercare la distanza con alcune relazioni o cambiare l’energia. Con la stella di Plutone in Acquario, la tua zona di amore, romanticismo e progetti, sperimenterai la parte più profonda della tua spiritualità e del tuo potere. È il tuo anno, Bilancia.

SCORPIONE

Il 2023 continuerà ad essere il vostro anno di trasformazione, proprio come lo è stato il 2022. Tuttavia, questo vi porterà nuove opportunità, siano esse lavorative o sentimentali. Le prime settimane saranno fondamentali. Puoi chiedere aiuto a un terapista o a un consulente poiché non devi fare tutto da solo. Guarirai molto quelle esperienze vissute o passate in amore. La costante evoluzione sarà l’asse di questo nuovo inizio anno.

SAGITTARIO

Gli ultimi mesi del 2022 sono stati per riconnettersi con molte persone del passato e guarire quei problemi che avevi in ​​sospeso. Con l’ingresso di Saturno in Pesci, a febbraio sentirete che molte questioni si riattiveranno. Sentirai di nuovo che stai guarendo o trasformando molti legami. A livello di amore, ci sono buone notizie per questo 2023, quindi tieni d’occhio l’eclissi del 20 aprile.

CAPRICORNO

Il 2022 è stato un anno ideale per aprirsi all’amore e alla creazione della vita, ha funzionato per molti e non per altri. Questo 2023 inizia quotidianamente con Marte. È tempo di essere più attento e riflettere su tutto ciò che hai imparato. Consolida tutta quella conoscenza e cambia la postura. Perché ci siano cambiamenti, devi muoverti, Capricorno. Supera quelle paure e genererai più entrate. Non solo in denaro, ma anche nella tua vita sociale.

ACQUARIO

Questo segno inizierà il 2023 nella sua zona divertente. Sei arrivato piuttosto ottuso e con molti fronti da risolvere che sono ancora lì. È tempo di governare la tua vita e per questo devi prendere delle decisioni. A marzo, l’Acquario entra finalmente in Pesci, una zona di nuove risorse, e mette a fuoco tutto ciò che ha appreso. È giunto il momento per te di trasformare radicalmente la tua vita e il modo in cui l’hai vissuta fino ad ora. Se necessario, crea una costellazione.

PESCI

Il vostro anno inizia con molto movimento, sia a casa che al lavoro, con gli amici ed emotivamente. Continuerai a guarire da una situazione del passato, anche se è tempo di voltare pagina. Una questione molto importante è che Saturno, il signore del Karma, entri nella tua costellazione per rimanervi fino al 2026. Queste saranno tutte prove di vita che ti insegneranno a convertire la tua realtà e la tua esperienza.