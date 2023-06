Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 18 Giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Questa settimana le stelle saranno a vostro favore, cari Arieti. È il momento di fare progressi nel lavoro e di cogliere nuove opportunità. Se avete dei progetti in sospeso, è il momento giusto per metterli in pratica. Fatevi avanti e mostrate ciò di cui siete capaci. In amore, le cose potrebbero essere un po’ complicate. Cercate di comunicare apertamente con il vostro partner per evitare incomprensioni.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

La settimana sarà un po’ altalenante per voi, cari Toro. Sul fronte del lavoro, potreste sentire un po’ di pressione. Tuttavia, mantenete la calma e continuate a concentrarvi sui vostri obiettivi. Presto vedrete i risultati del vostro impegno. In amore, cercate di dedicare più tempo al vostro partner. Una piccola sorpresa potrebbe rinfrescare la vostra relazione.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

Cari Gemelli, questa settimana le stelle favoriranno la vostra creatività e intuizione. Sfruttate al massimo queste energie positive per ottenere risultati straordinari nel lavoro. È un momento favorevole per lanciare nuove idee e progetti. In amore, cercate di essere sinceri e aperti con il vostro partner. La comunicazione sarà la chiave per risolvere eventuali conflitti.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Questa settimana sarà caratterizzata da un senso di stabilità per voi, cari Cancro. Sul fronte del lavoro, potreste ricevere riconoscimenti per i vostri sforzi. Mantenete la concentrazione e continuate a lavorare con dedizione. In amore, cercate di dedicare del tempo alla vostra famiglia. Un’uscita o una cena insieme potrebbe rafforzare i legami affettivi.