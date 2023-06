Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 18 Giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Cari Leone, questa settimana avrete l’opportunità di mostrare il vostro lato più creativo. Sfruttate questa energia per raggiungere i vostri obiettivi professionali. Non abbiate paura di mettervi in mostra e di esprimere le vostre idee. In amore, potreste sperimentare una maggiore complicità con il vostro partner. Approfittatene per rafforzare il vostro legame.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Questa settimana le stelle vi suggeriscono di fare una pausa, cari Vergine. Dedicate del tempo a voi stessi e alle vostre esigenze personali. Il lavoro potrebbe essere un po’ frenetico, ma ricordate di prendervi cura della vostra salute e del vostro benessere. In amore, cercate di essere pazienti con il vostro partner. La comprensione reciproca porterà a una maggiore armonia.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Cari Bilancia, questa settimana le stelle favoriranno la vostra vita sociale e le relazioni personali. È un momento favorevole per stringere nuove amicizie o rafforzare i legami esistenti. Sul fronte del lavoro, cercate di essere organizzati e meticolosi. La vostra attenzione ai dettagli vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Questa settimana potrebbe portare alcuni cambiamenti significativi nella vostra vita, cari Scorpioni. Preparatevi a fare delle scelte importanti, sia a livello personale che professionale. Non abbiate paura di seguire la vostra intuizione. In amore, potreste vivere un momento di passione intensa. Cercate di lasciarvi trasportare dalle emozioni e di comunicare apertamente con il vostro partner.