Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 18 Giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Cari Sagittari, questa settimana le stelle saranno a vostro favore. Sul fronte del lavoro, potreste ricevere un’opportunità interessante che potrebbe portare a nuovi sviluppi nella vostra carriera. Mantenete la fiducia in voi stessi e approfittate di questa occasione. In amore, cercate di stabilire un equilibrio tra i vostri bisogni e quelli del vostro partner. La comunicazione aperta vi aiuterà a risolvere eventuali conflitti.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Questa settimana sarà caratterizzata da un senso di stabilità e sicurezza per voi, cari Capricorno. Sul fronte del lavoro, potreste ricevere dei riconoscimenti per i vostri sforzi. Continuate a lavorare con impegno e dedizione, i risultati arriveranno. In amore, cercate di essere pazienti con il vostro partner. Una discussione potrebbe portare a una maggiore comprensione reciproca.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Cari Acquario, questa settimana sarà un momento di riflessione e introspezione per voi. Prendetevi del tempo per valutare i vostri obiettivi e le vostre priorità. Sul fronte del lavoro, cercate di evitare conflitti e cercate una soluzione pacifica alle situazioni complesse. In amore, potrebbe esserci una certa tensione. Ricordate di ascoltare il vostro partner e di cercare un compromesso.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Questa settimana, cari Pesci, potreste sentirvi un po’ emotivamente vulnerabili. Non abbiate paura di mostrare il vostro vero sé e di chiedere aiuto se ne avete bisogno. Sul fronte del lavoro, cercate di rimanere concentrati e determinati. La vostra determinazione vi aiuterà a superare gli ostacoli. In amore, cercate di comunicare apertamente con il vostro partner. La sincerità e la comprensione reciproca saranno fondamentali per una relazione duratura.