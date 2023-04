Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 19 aprile 2023: Bilancia lo zodiaco per amore, denaro e lavoro

Mentre i Gemelli cerebrali iniziano a influenzare l’amorevole Venere martedì, non ci sono scenari romantici scolpiti nella pietra. Fai scelte logiche basate su ciò che ti dice il tuo cervello, ma hai il diritto di cambiare idea. Avere molte opzioni è divertente!

Più o meno nello stesso periodo, appare un profondo trigono Venere-Plutone che mette un po’ di eccitazione e intrigo nella tua vita amorosa. Cosa c’è in qualcuno che li rende così incredibilmente irresistibili? Non vedi l’ora di immergerti ulteriormente in questo mistero divorante.

Un po’ di energia negativa ti viene consegnata tramite la quadratura Venere-Saturno di venerdì, ma cerca di non dispiacerti per te stesso. È allettante organizzare una festa di pietà di uno, Bilancia, ma starai molto meglio cercando di trovare risposte costruttive ai tuoi problemi. I Pesci sono ottimi sollevatori di umore ora!

Per quanto riguarda la sfera sociale, le persone della Bilancia avranno una settimana frenetica. Nel fine settimana parteciperai a una riunione di famiglia dove ti divertirai molto. Inoltre, attraverserai un periodo di grande domanda di lavoro. Si è verificato un posto vacante per una posizione importante nell’azienda in cui lavori e scoprirai di essere il candidato che ha maggiori probabilità di mantenere la posizione; Tuttavia, non sei l’unico che cercherà di correre per questa posizione.

Pertanto, sii estremamente attento con i tuoi colleghi e non permettere a false voci di minare la tua autostima. Hai un obiettivo, quindi non allontanarti da esso con sciocchezze. Fidati completamente del tuo intuito. Sarà la migliore guida per sapere cosa dire e cosa fare in ogni fase di questo processo. In campo sentimentale, l’uomo e la donna nati in Bilancia si troveranno pieni di illusioni.

In campo sentimentale, scoprirai che una persona che hai incontrato di recente e fantasticato sulla possibilità di iniziare una relazione con lei ha già un partner stabile e che l’unica cosa che voleva con te era divertirsi. È doloroso, ma devi vedere le cose come sono.

Devi prendere una decisione sapendo che sarai in grado di andare avanti grazie alla tua famiglia e ai tuoi amici, che ti daranno supporto incondizionato. Tuttavia, l’amore sarà vicino a te, più vicino di quanto pensi. Non è un estraneo, ma al contrario: è qualcuno che conosci da molto tempo, ma non lo hai mai notato. Quando finalmente scoprirai la loro presenza, formeranno una coppia eccellente.