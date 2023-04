Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 19 aprile 2023: Capricorno lo zodiaco per amore, denaro e lavoro

La tua sesta casa del benessere e dei rituali quotidiani sente l’energia di Venere che si sposta nei Gemelli amanti della varietà questa settimana, il che significa che è tempo di mescolare le cose. Se hai una routine prestabilita, cambiala. Non sai mai chi potresti incontrare mentre prendi un caffè da un bar diverso o ti alleni in una palestra diversa.

Se senti qualcuno fare un oscuro riferimento a qualcosa che ti è familiare o parlare di un fatto poco noto che conosci anche durante il trigono Venere-Plutone all’inizio di questa settimana, presta molta attenzione. Ci sono cose strane al lavoro che cercano di avvicinarti alla tua anima gemella. Se è strano, Capricorno, concentrati su di esso!

La solitudine e la delusione sono tipiche durante la quadratura Venere-Saturno del venerdì, ma cerca di non pensare di essere l’unico a provare queste emozioni. Quello che stai passando è normale e passerà. Forse prima di quanto pensi. Cerca di pensare a pensieri più positivi finché questi cupi non passano.

Capricorno, ti sei dedicato completamente alla tua carriera professionale lasciando tutti gli altri aspetti della vita completamente relegati. Tanto lavoro ha dato i suoi frutti e sei diventato una persona prestigiosa nel tuo campo professionale. Tuttavia, questa settimana sentirai il bisogno di riconnetterti con quei grandi amici che non vedi da molto tempo.

Non aspettarti che, dopo tanta indifferenza da parte tua, i tuoi amici ti accolgano a braccia aperte. Dovrai insistere affinché la loro rabbia se ne vada. Non preoccuparti: sarai in grado di recuperarli. Ti renderai conto che hai bisogno di più equilibrio nella tua vita. Pertanto, inizierai un’attività ricreativa che ti aiuterà a disconnetterti dal lavoro e riscoprire il tuo lato emotivo.

D’altra parte, anche se sei molto a tuo agio con la posizione che occupi sul posto di lavoro, questa settimana ti faranno una proposta che implica una posizione con una maggiore gerarchia, uno stipendio più alto e, naturalmente, una maggiore responsabilità. L’idea ti coglierà di sorpresa e all’inizio penserai di rifiutarla. Non farlo, perché è vero che sei felice dove sei attualmente, ma la vita comporta sfide e cambiamenti, e hai tutti gli attributi per affrontarli con successo.

Per quanto riguarda l’amore, sei in un momento idilliaco, pieno di passione e romanticismo. Approfitta di questa settimana per prenotare e decidi di fare quel viaggio che hai voluto fare tanto tempo fa con la persona amata.