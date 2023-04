Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 19 aprile 2023, le previsioni complete

SALUTE: Ti senti in forma e desideroso di goderti la vita grazie al transito della Luna nel tuo segno. Nelle ultime settimane sei riuscito a uscire dalla routine. Condividi il tempo libero con la tua famiglia e gli amici più cari. Ti divertirai moltissimo. AMORE: Se non hai avuto un partner per un po ‘, durante questi giorni avrai la possibilità di incontrare nuove persone. Se hai un partner, l’armonia regnerà nella tua relazione. FORTUNA: È un buon momento per avviare un’attività con un membro della famiglia. In questi momenti, le stelle ti favoriscono in modo che risulti perfetto. Il colore blu e i numeri pari ti daranno fortuna.

SAGITTARIO

SALUTE: Se noti prurito o arrossamento negli occhi, dovresti consultare l’oculista, poiché può essere una congiuntivite. L’inquinamento e il fumo ti fanno un po ‘male. Il tuo umore sarà molto buono e vorrai fare molti piani. AMORE: Da qualche tempo, il tuo partner ha dubbi sui suoi sentimenti nei tuoi confronti. Parla e considera cosa vuoi fare con la tua relazione in futuro. Se non hai un partner, non cercare di conquistare nessuno perché le stelle non ti accompagnano in questo aspetto. FORTUNA: Anche se tutto sta andando bene al lavoro, dovresti cercare posti dove fare qualcosa di cui sei davvero appassionato o che hai come hobby.