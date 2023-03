Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 13 al 19 marzo 2023: previsioni di amore, denaro, lavoro e cambiamenti

Ariete

Fino a quando Mercurio non atterrerà sul tuo cartello sabato 18 marzo, noterai che le persone mormorano intorno a te, vanno in giro molto per dire cose … Non è niente di personale, sono solo un po’ confusi.

Toro

Avrai difficoltà a fidarti delle persone questa settimana, anche se questo non dovrebbe essere ciò su cui dovresti concentrarti. Meglio negli effetti di Venere sul tuo segno dal giorno 16, con il quale avrai la libido attraverso il tetto e vuoi solo essere tutto il giorno dagli che ti ho colpito.

Gemelli

Non sarebbe male che questa settimana ti concentrassi sul recupero del rapporto con i tuoi colleghi. Ultimamente avete avuto molta pressione e sono state dedicate parole che forse non erano le più consigliabili. Tutto sarà dimenticato.

Cancro

Questa settimana sarà un buon momento per iniziare a chiedere un appuntamento a quella persona con cui non smetti di rispondere alle storie. Non aver paura del rifiuto, la cosa peggiore che ti può capitare è prendere le zucche. Bene, ragazza, ti fai una crema e qualcos’altro.

Leone

Stai molto attento con i combattimenti dell’ego questa settimana, perché la tua cerchia sarà desiderosa di avere ragione come lo sei sempre. Sarà molto difficile per voi capirvi perché nessuno darà il braccio per torcere. È meglio passare dall’argomento e rimanere nella tua attività.

Vergine

Non c’è niente che si adatti meglio alla tua relazione dell’arrivo di Venere in Toro. Tutte le discussioni saranno nel passato e puoi approfittare del fine settimana per fare quello che vuoi. Il mio consiglio è di andare in vacanza per riconnettersi.

Bilancia

Va bene che ti sei reso conto di quanto sei stato possessivo con il tuo partner nelle ultime settimane. Ma ora alza la testa, correggi gli errori e vai avanti perché pentirti renderà solo più lungo il processo di guarigione.

Scorpione

Stai per esplodere con la minima persona che cerca di stabilire limiti con cui non sei d’accordo. È fantastico, ora fai attenzione a come dici le cose e a chi. Un amico ti perdona, un capo no…

Sagittario

Anche se il tuo lavoro è fisicamente confortevole, ciò non significa che non puoi finire mentalmente esausto. Non essere sorpreso di avere il tuo “cervello fritto” questa settimana, perché avrai molti più compiti del solito. Imposta dei limiti.

Capricorno

Fai attenzione a non innamorarti dell’idea che hai di una persona e accecarti a qualsiasi indicazione che non lo sia. Idealizzare è qualcosa in cui sei bravo, ma non sarà così bello toglierlo da quel piedistallo. Pensaci.

Acquario

Il modo più semplice per evitare qualsiasi mal di testa è scappare dal dramma. Sì, ce ne sono alcuni che sono impossibili da schivare, ma in questo caso, trascorri il minor tempo possibile. Lì troverai la pace di cui hai così disperatamente bisogno.

Pesci

Questa settimana non avrai paura di dire la tua e chiedere ciò che vuoi senza mezzi termini. È grazie alla visita di Mercurio in Ariete prima dell’inizio della stagione di questa costellazione. Sarà bene per voi scoprire i vostri veri desideri.