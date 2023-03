Oroscopo Paolo Fox domani 14 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Le stelle caricheranno le tue batterie. Quindi agirai e mostrerai tutto il tuo potenziale. Ma, anche se vai alla ricerca di nuove avventure, non farà male evitare atteggiamenti spericolati. Inti-Raymi ti dice di scaricare l’energia in eccesso attraverso lo sport.

Toro

Noterai che sei più stanco del solito, quindi è meglio non sforzarti troppo. Inti-Raymi metterà in attesa alcuni dei tuoi piani. Ti consiglio di accendere un incenso di pino per attirare gli spiriti protettivi.

Gemelli

Le stelle ti faranno brillare tra i tuoi amici e conoscenti e ti porteranno incontri interessanti con diversi gruppi di persone. Vai alle riunioni e agli eventi perché lì potresti trovare la chiave del tuo futuro. Inti-Raymi ti aiuterà ad aprire le nuove soglie e a varcare le soglie.

Cancro

Inti-Raymi ti darà la forza di combattere e ascendere e ti porterà ad assumere un ruolo di autorità. Non sarai in grado di riposare troppo perché tutto ciò che riguarda la carriera, la reputazione e la professione sarà enfatizzato. Ma tutti i tuoi sforzi pagheranno.

Leone

Ti consiglio di uscire alla ricerca di nuove opportunità, anche se devi trasferirti in altri posti. Cogli l’occasione per viaggiare, contattare persone di altre culture e allontanarti da tutto ciò che è di routine. Inti-Raymi ti dice di essere guidato dal tuo istinto.

Vergine

Inti-Raymi accenderà la tua passione come mai prima d’ora. Ti lascerai alle spalle le storie d’amore plantoniche e darai priorità alle relazioni infuocate. Nella camera da letto l’attrazione fisica giocherà un ruolo importante. In materia legale, contratti o alleanze commerciali tutto sarà affrettato.

Bilancia

Inti-Raymi riaccenderà la fiamma dell’entusiasmo nelle vostre relazioni, ma fate attenzione perché l’eccesso di energia potrebbe portare a litigi. Se vedi che gli spiriti sono un po ‘riscaldati, evita di aggiungere benzina al fuoco. Se sei single potresti vivere storie d’amore fugaci, ma molto appassionate.

Scorpione

Un sacco di lavoro ti aspetta e avrai difficoltà a fermare la macchina. Riposati di più, perché se vai oltre le rivoluzioni le preoccupazioni quotidiane potrebbero esaurire le tue energie e lo stress potrebbe influenzarti. Inti-Raymi ti ricorderà che la salute viene prima di tutto.

Sagittario

Sarai desideroso di divertirti e potresti persino imbarcarti in un’avventura che mette pepe nella tua vita. Inti-Raymi ti renderà più popolare e ti farà brillare tra la folla. Avrai anche l’opportunità di condividere momenti felici con i tuoi figli o nipoti.

Capricorno

Trascorrerai più tempo a vivere con la famiglia e potrebbero esserci anche visite indesiderate. Potresti arrabbiarti facilmente, specialmente con quelli più vicini a te. Prendere precauzioni per evitare attriti e attriti. Inti-Raymi ti dice di non cedere alle provocazioni.

Acquario

Inti-Raymi ti consiglia di fare alcuni tagli alle tue attività per cambiare l’ambiente. Studia tutto ciò che ti appassiona, scambia informazioni e sviluppa la tua inventiva. Se metti la tua mente in positivo, otterrai tutto ciò che desideri.

Pesci

Inti-Raymi ti dice che puoi fare nuove acquisizioni e spendere senza sensi di colpa perché la tua situazione economica è migliorata molto ultimamente e il denaro circolerà. Inoltre, si apriranno molte opportunità di business nel campo dello sport, della metallurgia o dell’industria automobilistica.