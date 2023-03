Programmi Tv Stasera oggi 13 marzo 2023: Film live Rai da non perdere

Per facilitare la visione, abbiamo organizzato la programmazione televisiva di lunedì 13 marzo 2023 in sezioni tematiche. Di seguito sono riportati i palinsesti serali dei principali canali televisivi in chiaro e non.

FILM

Rai 4 trasmette alle 21.20 Un giorno per morire, in cui l’agente di polizia Connolly ha 12 ore di tempo per consegnare 2 milioni di dollari al gangster Pettis o la moglie incinta verrà uccisa. Connolly è costretto ad arruolare l’aiuto della sua ex squadra militare per portare a termine una serie di rapine. Rai Movie trasmetterà My Body Will Bury You alle 21.10.

Nel 1860, all’inizio dell’arrivo delle truppe garibaldine, il Regno delle Due Sicilie era una regione non reclamata, simile al Far West. Una donna che si era salvata dalla distruzione di un incendio e non era stata identificata si unì a un gruppo di donne fuorilegge, le Drude, alla ricerca della propria vendetta.

Sky Cinema Elvis presenta uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera di Elvis Presley, l’iconica star della musica, attraverso la prospettiva del suo manager di lunga data, il colonnello Tom Parker. Su Iris alle 21.00 non perdetevi Dunkirk, che racconta la lotta dell’esercito britannico per salvare le forze alleate dalla Francia occupata dai nazisti. Con le spalle al mare, l’esercito deve affrontare una situazione apparentemente ineluttabile mentre il nemico avanza.

TELEFILM

Alle 21.25 su Rai Uno va in onda Il commissario Ricciardi. La contessa Palmieri chiede l’aiuto del commissario, poiché il marito è accusato di aver ucciso l’avvocato Piro. Ricciardi riapre le indagini, ma le conseguenze dei sentimenti feriti di una donna possono essere pericolose.

INTRATTENIMENTO

Sintonizzatevi su Rai Due alle 21.20 per assistere al ritorno di Stasera tutto è possibile, lo show comico più piccante della televisione. Personaggi dello spettacolo si sfideranno in una serie di giochi per portare allegria e risate nelle case degli italiani. Alle 21.46 su Canale 5, Alfonso Signorini condurrà lo sfratto del Grande Fratello Vip, accompagnato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ATTUALITA

Sintonizzatevi su Rai Tre alle 21.20 per scoprire come la plastica abbia trasformato la nostra vita e sia diventata una parte essenziale della nostra quotidianità. Purtroppo, la maggior parte degli oggetti di plastica è usa e getta, cioè ha una vita breve nelle nostre mani ma eterna nell’ambiente. La plastica, composta per il 98% da petrolio, è una fonte di inquinamento fin dall’inizio del suo ciclo produttivo. Si tratta del cosiddetto “inquinamento silenzioso”.

Quali sono le misure adottate dalle industrie che producono e lavorano la plastica per ridurre i rifiuti? Dove finisce la plastica che smistiamo ogni giorno? A livello globale, è stato stabilito che quasi il 90% della plastica non viene riciclata e viene invece bruciata o gettata nelle discariche.

Come consumatori, come possiamo fare le scelte giuste e contribuire alla catena del riciclo? Recentemente, l’Unione Europea ha proposto un regolamento con obiettivi ambiziosi: riduzione del 15% dei rifiuti entro il 2040 e imballaggi completamente riciclabili entro il 2030. Inoltre, è stato chiesto agli Stati di impegnarsi maggiormente nel riutilizzo. Questo ha scatenato un dibattito: è meglio riciclare o riutilizzare? PresaDiretta si è recata in Turchia per indagare.

DOCUMENTARI

Sintonizzatevi su Italia 1 alle 21.20 per vivere l’esperienza di Freedom – Beyond the Border. Intraprendete un viaggio di esplorazione, indagine e scoperta. Scoprite l’ignoto e ammirate le meraviglie della natura e della storia.