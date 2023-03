Ragazza denuncia stupro da parte di un marittimo sul traghetto Palermo – Cagliari

Ieri a Palermo, un traghetto Grimaldi Europa Palace è stato trattenuto in porto per diverse ore a causa di una denuncia per molestie sessuali nei confronti di un assistente di cabina. La presunta vittima è una donna di 30 anni di Catania. Si ritiene che l’incidente sia il risultato di una più complessa e sgradevole storia di violenza sessuale.

Sono state portate alla luce segnalazioni di molestie sul traghetto.

Dopo aver ricevuto la denuncia di un passeggero di presunte molestie, il capitano dell’Europa Palace ha prontamente allertato la polizia all’arrivo della nave nel porto di Palermo. I membri dell’equipaggio si sono messi a disposizione per le indagini e le ispezioni a bordo, che si sono protratte fino al pomeriggio. Per assistere i passeggeri in partenza da Palermo, il Gruppo Grimaldi ha provveduto ad aggiornare le cabine per coloro che occupavano i posti sul ponte. Il Gruppo Grimaldi esprime la propria solidarietà al passeggero e si mette a disposizione delle autorità giudiziarie e di polizia per indagare sull’accaduto.

Notizie di un presunto episodio di stupro a bordo di una nave

Recentemente è emerso che un marittimo è stato accusato di violenza sessuale. La presunta vittima, una donna di 30 anni, ha denunciato l’incidente alla reception della nave alle cinque di domenica mattina. Ha dichiarato di aver contattato il suo ex fidanzato dopo essere stata aggredita da un membro dell’equipaggio della nave su cui si trovava, in viaggio da Cagliari a Palermo. Tuttavia, gli investigatori non hanno trovato alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni. Dopo la denuncia, all’Ospedale Policlinico non sono stati riscontrati segni di violenza e non risulta che la donna abbia telefonato ad amici o ex fidanzati.

La Procura di Palermo e la polizia stanno conducendo le indagini da ieri mattina, quando la presunta vittima è sbarcata dalla nave e ha denunciato l’accaduto alla reception. La donna, 30 anni, era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti quando si è verificato l’incidente e ha identificato il colpevole come un marinaio che lavora per l’Europa Palace di Grimaldi. È stata quindi trasportata all’Ospedale Policlinico per essere sottoposta a visite mediche da parte del personale del 118.

Il marittimo ha dichiarato di aver portato a termine solo il compito di consegnare gli asciugamani.

Il marittimo è stato identificato e interrogato dagli agenti. Ha negato le accuse di aver abusato della trentenne e ha invece affermato di aver semplicemente consegnato degli asciugamani nella sua cabina. Grimaldi Lines, la compagnia di navigazione che impiega il marittimo, sta monitorando attentamente il processo giudiziario e attende le decisioni del pubblico ministero prima di prendere provvedimenti. Per scoprire la verità, è necessario condurre indagini approfondite.