Kimi Antonelli sotto pressione a Spa: Lewis Hamilton interviene a sostegno del giovane pilota Mercedes, chiedendo di ridurre le critiche e lasciarlo crescere

Il Gran Premio del Belgio 2025 si è rivelato un vero ostacolo per Kimi Antonelli, il giovane talento italiano su cui la Mercedes ha deciso di puntare per il futuro. A soli 18 anni, il pilota bolognese ha vissuto un fine settimana estremamente difficile sul circuito di Spa-Francorchamps, culminato in un deludente 16° posto in gara e una serie di errori che hanno evidenziato la pressione che sta affrontando nel suo debutto in Formula 1.





Il weekend di Antonelli è iniziato male già dal venerdì, con un testacoda durante le Qualifiche Sprint che ha compromesso il suo approccio alla gara. Il sabato non ha portato miglioramenti, con l’eliminazione in Q1, mentre la domenica ha visto il giovane pilota incapace di risalire la classifica nonostante le modifiche al setup della vettura effettuate in regime di parco chiuso. Un risultato che ha scatenato critiche nel paddock e sui social, con molti che hanno messo in dubbio la scelta di Toto Wolff di promuovere così presto un rookie in un team di vertice.

A fine gara, Antonelli ha espresso le sue difficoltà, ammettendo apertamente il momento complicato che sta attraversando: “Ultimamente stiamo attraversando un periodo complicato, questo è evidente, e personalmente ho avuto problemi soprattutto con la sicurezza nelle mie capacità”, ha dichiarato il pilota classe 2006. Le immagini del giovane italiano visibilmente emozionato dopo le qualifiche hanno fatto il giro dei media, alimentando ulteriormente il dibattito sulla sua maturità per affrontare le sfide della Formula 1.

In questo contesto di crescente pressione, è stato Lewis Hamilton, ex pilota Mercedes e oggi in forza alla Ferrari, a prendere pubblicamente le difese di Antonelli. Interpellato sulla situazione del giovane collega, Hamilton ha sottolineato la difficoltà di essere catapultati in un ambiente altamente competitivo a un’età così giovane: “Non riesco a immaginare cosa significhi per un 18enne essere gettato in questo ambiente. Lui ha iniziato a gareggiare senza nemmeno avere la patente, quindi la sfida è enorme. Sta facendo un ottimo lavoro e ha Bono al suo fianco, non c’è nessuno migliore di lui per aiutarlo a gestire questa pressione. Credo che debba solo prendersela con calma e continuare a crescere. Lasciatelo stare”, ha affermato il sette volte campione del mondo.

Le parole di Hamilton sono state accolte come un messaggio importante da chi conosce profondamente le dinamiche del paddock e i sacrifici richiesti ai giovani piloti. Tuttavia, non sono state l’unico gesto significativo del britannico durante il weekend belga. Prima della gara, l’esperto fotografo Kym Illman ha immortalato Hamilton mentre entrava nell’hospitality Mercedes, alimentando speculazioni su un possibile incontro motivazionale con Antonelli. Hamilton ha però smentito questa ipotesi, dichiarando: “Sono andato solo a trovare il mio vecchio team”.

Nonostante ciò, uno scatto simbolico ha catturato l’attenzione: poco prima della gara, Antonelli è stato fotografato mentre teneva un ombrello per proteggere Hamilton dalla pioggia. L’immagine ha suscitato diverse interpretazioni, evidenziando un legame di rispetto tra i due piloti, nonostante la distanza generazionale e la diversa esperienza.

La situazione di Antonelli rappresenta una sfida importante anche per il team Mercedes, che si trova a gestire un giovane talento sotto i riflettori e con aspettative enormi sulle spalle. Il sedile lasciato libero da Hamilton, uno dei piloti più vincenti della storia della Formula 1, pesa non solo simbolicamente ma anche in termini di responsabilità. I paragoni tra i due sono inevitabili e spesso ingenerosi, considerando che il bolognese è ancora agli inizi della sua carriera nella massima serie.

Mentre Antonelli cerca di ritrovare fiducia e sicurezza nelle sue capacità, il sostegno di figure esperte come Hamilton potrebbe rivelarsi cruciale per permettergli di crescere senza essere schiacciato dalle aspettative. Il prossimo appuntamento sarà fondamentale per valutare se il giovane pilota riuscirà a reagire e dimostrare il potenziale che ha portato la Mercedes a puntare su di lui.

Nel frattempo, le parole e i gesti di Hamilton restano un segnale forte nel paddock: un invito a lasciare spazio e tempo ai giovani talenti per maturare e affrontare le sfide della Formula 1 con serenità.