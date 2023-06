Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 14 al 20 giugno 2023: amore e lavoro da Leone a Vergine - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: I Leone potrebbero vivere una settimana di romanticismo e passione intensa. Se siete in una relazione, dedicate del tempo di qualità al vostro partner e create momenti speciali insieme. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che accende la vostra passione.

Lavoro: Sul fronte professionale, i Leone potrebbero sperimentare una maggiore visibilità e riconoscimento per i loro talenti. Approfittate di questa fase favorevole per promuovere il vostro lavoro e per mettervi in mostra. Lasciate che la vostra luce brilli e attirate l’attenzione che meritate.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: I Vergine potrebbero sperimentare una settimana di riflessione e introspezione nelle relazioni amorose. Potreste sentire il bisogno di prendere una pausa e di dedicare del tempo a voi stessi per comprendere meglio i vostri desideri e bisogni. Ascoltate il vostro cuore e seguite la vostra voce interiore.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, i Vergine potrebbero trovare ispirazione da nuove fonti. Siate aperti alle nuove idee e alle opportunità che si presentano. Potreste scoprire nuovi interessi o progetti che stimolano la vostra creatività. Seguite la vostra passione e perseguite ciò che vi entusiasma.

Continua a leggere l’articolo completo sul nostro blog per scoprire le previsioni astrologiche per gli altri sei segni zodiacali. Preparati a svelare cosa ti riserva il destino in termini di amore e lavoro nella settimana dal 14 al 20 giugno 2023.