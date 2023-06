Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 14 al 20 giugno 2023: amore e lavoro da Sagittario a Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: I Sagittario potrebbero sperimentare una settimana di avventure e scoperte nelle relazioni amorose. Potreste sentirvi attratti da situazioni o persone che vi offrono nuove prospettive. Siate aperti a esperienze diverse e lasciatevi guidare dall’entusiasmo.

Lavoro: Sul fronte professionale, i Sagittario potrebbero avere l’opportunità di ampliare la propria rete di contatti e di connettersi con persone influenti nel loro settore. Sfruttate al massimo gli eventi sociali o le conferenze per creare relazioni che potrebbero portarvi benefici nel futuro.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: I Capricorno potrebbero sperimentare una settimana di stabilità e sicurezza nelle relazioni amorose. Potreste sentire la necessità di consolidare il vostro impegno nei confronti del vostro partner o di stabilire basi solide con qualcuno che avete appena conosciuto. Siate chiari nei vostri obiettivi amorosi.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, i Capricorno potrebbero trovarsi di fronte a nuove responsabilità e sfide che richiedono una maggiore disciplina e organizzazione. Siate pronti a gestire il carico di lavoro in modo efficiente e a dimostrare la vostra affidabilità. Il vostro impegno sarà notato e premiato.

