Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 17 al 23 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Voto: 9/10

L’ottimismo è il tuo compagno costante in questi giorni. Il tuo spirito avventuroso è in cima alla sua forma, spingendoti verso nuove esperienze e opportunità. Non avere paura di esplorare territori sconosciuti: le stelle sono dalla tua parte.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Voto: 6.5/10

Potresti sentirti leggermente sopraffatto dalle responsabilità. Tuttavia, il tuo approccio pragmatico ti aiuterà a superare gli ostacoli. Ricorda di prenderti del tempo per te stesso e per le attività che ti rilassano. Il supporto di amici fidati sarà inestimabile.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Voto: 8/10

La tua creatività è in pieno fermento e le tue idee sono fuori dal comune. Approfitta di questa fase per concentrarti su progetti che riflettono la tua originalità. Le tue capacità di problem solving saranno all’apice, aiutandoti a superare sfide inaspettate.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Voto: 7.5/10

È un momento di riflessione e intuizione. Ascolta la tua voce interiore e presto troverai le risposte che cerchi. Sebbene possa esserci un po’ di turbolenza emotiva, avrai la forza per superarla. Cerca momenti di tranquillità per ritrovare l’equilibrio.