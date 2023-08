Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 17 al 23 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Voto: 9.5/10

Il tuo periodo è brillante come il sole che ti governa. La tua fiducia è contagiosa e attira l’attenzione degli altri. Mettiti in mostra e segui le tue ambizioni senza paura. Non dimenticare, però, di essere anche empatico verso chi ti circonda.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Voto: 6/10

Potresti sentirti un po’ fuori sintonia questa settimana. Le relazioni potrebbero richiedere attenzione e comunicazione. Non esitare a esprimere ciò che senti, ma fallo con gentilezza. Mantieni la mente aperta e lavora su compromessi.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Voto: 8.5/10

Le tue abilità sociali sono un vantaggio prezioso questa settimana. Troverai piacere nelle interazioni con gli altri, sia sul piano personale che professionale. È un momento favorevole per negoziati e collaborazioni. Sfrutta al massimo questa fase positiva.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Voto: 7.5/10

La determinazione è la tua arma segreta questa settimana. Sebbene possano esserci ostacoli, sarai in grado di superarli con il giusto approccio. Non temere i cambiamenti, poiché potrebbero portare a risultati sorprendenti. L’equilibrio tra lavoro e riposo è essenziale.